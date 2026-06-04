Vojislav Savić čestitao rođendan ATV-u

Autor:ATV
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Povodom rođendana Alternativne televizije, analitičar i kolumnista Vojislav Savić prisetio se svojih medijskih početaka i dugogodišnje saradnje sa našom medijskom kućom.
„Ima sigurno više od decenije kako sam počeo da se pojavljujem po televizijama i nešto kao - smatram. Nikad to nije bila neka posebna pamet, niti neka posebna nauka, ali svakako postaneš dio krovotoka neke javnosti. Moja prva gostovanja bila su kod Peđe Ćurkovića i sjećam se treme koju sam imao i koliko je bilo teško fokusirati se da sve vrijeme budeš nešto kao pametan i predan.U međuvremenu, televizija je promijenila i direktora i novinara i dobila sankcije pa su im skinute, dogodilo se sijaset stvari ali eto, i dalje postoje i stvaraju sadržaj na našem medijskom nebu.", napisao je Savić i dodao:
ima sigurno više od decenije kako sam počeo da se pojavljujem po televizijama i nešto kao - smatram— Vojislav Savić (@vojosaviic) June 4, 2026
nikad to nije bila neka posebna pamet, niti neka posebna nauka, ali svakako postaneš dio krovotoka neke javnosti
moja prva gostovanja bila su kod Peđe Ćurkovića i sjećam se treme…
"Kroz tu kuću prošao je ogroman broj novinara, kamermana, producenata i svih onih ljudi iza scene koje ne vidite, a koji omogućavaju da gledate dnevnik i čitate vijesti. Od februara sam počeo da pišem stalne kolumne za ATV, iako nisam aktivno pisao više od dvije-tri godine, ispao iz treninga, u međuvremenu sam postao bolji u tome što radim, i u 34-oj godini opet napravio sebi prostor za napredak. Srećan rođendan, i na mnogaja ljeta“, napisao je Savić na mreži Iks.
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