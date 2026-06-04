Region zavijen u crno: Preminula hrabra djevojčica Bogdana Vuković Čupka

Bogdana Vuković Čupka (5) iz Trbušnice kod Loznice preminula je u utorak, 2. juna tokom borbe sa teškom bolešću. Ona će biti sahranjena u petak od 13 sati na Lozničkom groblju.

Bogdana je bolovala od raka slezine i prije samo dva dana objavljeno je da je na intenzivnoj njezi.

Njeni Lozničani i svi ljudi dobre volje ujedinili su se da pomognu prikupljanjem novca.

U okviru Moto festa Bratijanje trebalo je da bude održan humanitarni koncert za pomoć porodici u liječenju djeteta. Na humanost je pozvao i FK Stolice, ali je nažalost, bolest bila brža, prenosi Telegraf.