Logo
Large banner

Region zavijen u crno: Preminula hrabra djevojčica Bogdana Vuković Čupka

Autor:

ATV
04.06.2026 22:39

Komentari:

0
Ruža cvijet
Foto: George Becker/Pexels

Bogdana Vuković Čupka (5) iz Trbušnice kod Loznice preminula je u utorak, 2. juna tokom borbe sa teškom bolešću. Ona će biti sahranjena u petak od 13 sati na Lozničkom groblju.

Bogdana je bolovala od raka slezine i prije samo dva dana objavljeno je da je na intenzivnoj njezi.

Njeni Lozničani i svi ljudi dobre volje ujedinili su se da pomognu prikupljanjem novca.

U okviru Moto festa Bratijanje trebalo je da bude održan humanitarni koncert za pomoć porodici u liječenju djeteta. Na humanost je pozvao i FK Stolice, ali je nažalost, bolest bila brža, prenosi Telegraf.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

In memoriam

tragedija

Srbija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Војска војници парада

Srbija

Poznato ko je ubio srpskog vojnika u Libanu

2 h

0
Стадо оваца буквално "испарило" из воћњака: Породица из Крагујевца на мукама

Srbija

Stado ovaca bukvalno "isparilo" iz voćnjaka: Porodica iz Kragujevca na mukama

6 h

0
САЈ Србије

Srbija

Drama u Srbiji: SAJ opkolio kuću, naselje blokirano

7 h

0
Припадник Војске Србије Милован Јовановић погинуо у Либану

Srbija

Pripadnik Vojske Srbije Milovan Jovanović poginuo u Libanu

14 h

0

  • Najnovije

23

41

Putin se hitno oglasio i podsjetio Zelenskog na bolnu činjenicu

23

04

Reagovala policija: Pojavio se snimak tuče influenserki

22

59

Nestala Safeta iz BiH, policija hitno traži pomoć građana

22

54

Skandal u eparhiji: Ostavila muža i djecu zbog sveštenika zavodnika

22

52

Vojislav Savić čestitao rođendan ATV-u

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner