Vens poručio Izraelcima: "Nosite se dođavola!"

Potpredsjednik SAD Džej Di Vens oštro je reagovao na informacije o navodnoj kampanji uticaja koju finansira izraelska vlada s ciljem da se sabotiraju napori administracije Donalda Trampa da pregovorima okonča rat sa Iranom, poručivši organizatorima da „idu u pakao“.

„Vidjeli ste ovu veoma diskretnu, izuzetno dobro finansiranu kampanju čiji je cilj da izbaci pregovore i sporazum iz kolosijeka“, izjavio je Vens u intervjuu kod konzervativnog voditelja Džoa Rogana, koji je emitovan juče.

Vens se pozvao na članak koji je objavio list Time, u kojem se navodi da su pojedinci plaćeni od bivšeg člana Trampove kampanje, koji je i sam primao novac od određenih struktura unutar izraelske vlade, kako bi žestoko napadali potpredsjednika zbog pokušaja da sprovede pregovaračke ciljeve koje je postavio predsjednik SAD.

„Riječ je o objavama na društvenim mrežama i doturanju informacija novinarima. Napadaju me opsesivno, tvrdeći da ne treba da pregovaramo sa Iranom, već da vojnu kampanju nastavimo unedogled“, objasnio je Vens.

Američki potpredsjednik osvrnuo se i na lične optužbe koje su pratile ovu kampanju.

„Napadali su me tvrdnjama da sam pod uticajem Katara, pod uticajem stranih vlada ili da primam naređenja od Takera Karlsona. To su obične gluposti. Nemam ništa protiv toga kada određeni dijelovi izraelske vlade iznose neslaganja sa sporazumom. Strane vlade stalno pokušavaju da utiču na SAD. To radi Izrael, rade i druge zemlje. Ono što meni smeta jeste kada američko rukovodstvo dozvoli da taj uticaj utiče na njihov sud i na ono za šta se zalažu“, rekao je Vens, prenio je The Times of Israel.

On je podvukao da je njegov stav prema strancima koji sabotiraju planove Vašingtona potpuno jasan.

„Kada otvorim stranice lista Time i vidim da se bukvalno finansira strana kampanja uticaja kako bi se oborio sporazum na kojem radim, dok me ljudi koji primaju taj novac napadaju na potpuno nepošten način, moj odgovor je – idite u dođavola. Radiću ono što moram za američki narod. Ja predstavljam Amerikance na prvom mjestu. Postoje ljudi unutar izraelskog sistema za koje van svake sumnje znamo da manipulišu i pokušavaju da promijene javno mnjenje u Americi kako bi se rat nastavio unedogled“, zaključio je Vens.