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Drama u Srbiji: SAJ opkolio kuću, naselje blokirano

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ATV
04.06.2026 16:44

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САЈ Србије
Foto: MUP Srbije

U novopazarskom prigradskom naselju Požega danas je sprovedena opsežna policijska akcija u kojoj su učestvovali pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ).

Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, izvršen je detaljan pretres porodične kuće E. Dž. (Elvis Džanković), koji se sumnjiči za teška krivična djela.

Blokirano cijelo naselje, mještani u šoku

Akcija je izvedena uz najviše mjere bezbjednosti. Cijelo područje oko objekta bilo je potpuno blokirano, a prilaze kući obezbjeđivali su naoružani pripadnici policije, onemogućavajući prolazak građana i vozila.

Svjedoci i meštani ovog prigradskog naselja navode da je scena izgledala dramatično i da je na terenu bio prisutan veliki broj policijskih snaga.

"Sve je bilo blokirano u sekundi. Izbrojali smo oko jedanaest policijskih vozila, među kojima su bili džipovi i kombiji. Specijalci su odmah opkolili kuću i osigurali cijeli prostor", navode mještani Požege.

Pokušaj ubistva i falsifikovanje

Iako se nadležne institucije još uvijek nisu zvanično oglasile o detaljima i ishodu pretresa, saznaje se da su optužbe protiv osumnjičenog izuzetno ozbiljne.

On se, prema nezvaničnim saznanjima, sumnjiči za dva krivična djela - pokušaj ubistva i izrada falsifikovanih dokumenata, piše "Telegraf".

Istraga je u toku, a više zvaničnih detalja o ovom slučaju očekuje se nakon zvaničnog saopštenja Ministarstva unutrašnjih poslova.

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Tagovi :

Policija

SAJ Srbije

SAJ Srbija

Novi Pazar

Srbija

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