Odluka o vanrednom povećanju penzija u julu

Penzioneri u Republici Srpskoj nadaju se da će u avgustu doći do vanrednog povećanja penzija u procentu ne manjem od 3,55 odsto, poručeno je sa sjednice Skupštine Udruženja penzionera Republike Srpske održane u Tesliću.

Naglašeno je i da Vlada i resorno ministarstvo kontinuirano preduzimaju mjere s ciljem unapređenja položaja penzionera.

"Usklađivanje u januaru je bilo 6.45, a odluka o vanrednom povećanju biće donesena u julu mjesecu nakon rebalansa budžeta koji će biti na dnevnom redu na Narodne skupštine Republike Srpske", rekao je Ratko Trifunović predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske.

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Imamo praktično jedno udruženje penzionera, kaže Mladen Milić direktor Fonda PIO, koje brine o svih 290.000 korisnika, s tim da oko 54.000 korisnika prava živi van teritorije Republike Srpske.

"Udruženje penzionera, kao udruženje od javnog interesa, sigurno jedan od najvažnijih segmenata društva i populacije u ovom momentu jesu penzioneri i sa aspekta onog što su dali za Republiku Srpsku u smislu da je ogroman broj penzionera učesnici Odbrambeno-otadžbinskog rata ili su to članovi njihovih porodica, a i sa aspekta rada i sticanja uslova za penziju u smislu podizanja i izgradnje države", poručio je Radan Ostojić ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, piše RTRS.