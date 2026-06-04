Selak čestitao rođendan ATV-u: Ostanite jedan od najznačajnijih regionalnih medija

Rukovodstvu, urednicima, novinarima i svim zaposlenima na Alternativnoj televiziji Banja Luka, u svoje i u ime Ministarstva pravde u Vladi Republike Srpske, čestitam 29 godina, postojanja i rada, u čestitki navodi ministar pravde Republike Srpske Goran Selak.

"Svima vama, od srca želim niz uspješnih godina koje dolaze, da se razvijate i da vam rastu rejtinzi i gledanost, kao i da ostanete jedan od najznačajnijih domaćih i regionalnih medija koji je aktivno učestvovao u stvaranju društva, u kojem živimo.

Takođe, da postignete još bolje rezultate na svim poljima rada, kao i da održimo tradicionalno uspješnu saradnju.

Posebno, imajući u vidu činjenicu da je tokom proteklih godina, ATV kontinuirano uspijevala da, uprkos svim izazovima, svojim profesionalnim i prepoznatljivim radom, opstane te ojača svoj uticaj na medijskoj sceni u našoj zemlji i regionu a u službi svojih gledalaca", poručio je Selak u čestitki.