Dječak pronađen mrtav u šahtu: Rumunska policija zatekla stravičan prizor

Dječak (9) preminuo je u srijedu, kada je, pod još neutvrđenim okolnostima, ostao zarobljen ispod betonskog poklopca kanalizacionog šahta u jednom dvorištu u Limanu, u regionu Konstance.

Tragedija se dogodila oko 16 časova dok se dječak igrao u dvorištu.

Rumunska policija je dobila poziv da je dijete zadobilo povrede u šahtu. Iako su spasilačke ekipe brzo stigle na lice mjesta, za dijete nije bilo spasa. Iz šahta je izvučen bez znakova života, a tijelo je poslato na obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

U ovom trenutku nije tačno jasno kako je dječak uopšte dospio u šaht – odnosno da li je nekako propao kroz betonski poklopac ili je neko šaht zatvorio dok je dijete bilo unutra.

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Tragedija je potresla čitavu zajednicu, a lokalno stanovništvo kaže da kod dvorišta gdje je dječak stradao postoje brojni betonski poklopci zbog radova koji se izvode na tom području. Međutim, i dalje nije jasno kako je dijete ostalo zarobljeno u šahtu ispod samog poklopca.

Mediji navode da je preminuli dječak pohađao drugi razred osnovne škole, a mještani ga opisuju kao dobro i poslušno dijete. Policija je otpočela istragu zbog sumnje na ubistvo iz nehata. U ovom trenutku nije jasno ni u čijem društvu je dječak bio u trenutku tragedije, prenosi Telegraf.