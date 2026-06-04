UZNEMIRUJUĆI VIDEO: U kombi zatvorili četvoricu radnika pa ih žive zapalili!

Četiri poljoprivredna radnika, migranta, ubijena su i spaljena živa u Amendolari na jugu Italije, a ono u šta je policija sumnjala pokazalo se tačnim nakon pregleda video-snimaka sa nadzornih kamera benzinske pumpe na kojoj se dogodilo to višestruko ubistvo.

Na snimku se vide dvije osobe koje, prvo jedna, pa druga, spolja blokiraju vrata rukama, dok kroz zadnji dio vozila ubacuju zapaljivu tečnost. Zatim se vidi plamen i njihovo bjekstvo.

Hapšenje i istraga

Dva pakistanska državljanina uhapšena su po nalogu tužilaštva u Kastrovilariju zbog ubistva četvorice nadničara. Do njihovog hapšenja došlo je nakon dugog saslušanja u policijskoj stanici u Kozenci, gdje su dovedeni poslije saslušanja u Vilapjaniju.

🔵#Cosenza La strage di Amendolara: 4 braccianti bruciati vivi in un'auto. Oggi l'interrogatorio dei 2 pakistani arrestati. Gli inquirenti stanno ricostruendo la dinamica: le maniglie rotte dall'interno per bloccare le portiere. Al #GR1 il questore di Cosenza Antonio Borelli pic.twitter.com/in1wndMxgQ — Rai Radio1 (@Radio1Rai) June 4, 2026

Istražioci su do njih došli zahvaljujući video-nadzoru benzinske pumpe, koji je zabilježio sve faze zločina.

Otkriće tijela

Vatra je izbila neposredno uz točilice goriva. Stub crnog dima bio je vidljiv kilometrima daleko. Vatrogasci su u 13 časova poslati na teren radi gašenja požara koji je mogao zahvatiti rezervoare i izazvati katastrofu.

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Kada je požar ugašen, otkriveni su ugljenisani ostaci četiri osobe u vozilu.

Svjedočenje jedinog preživjelog

Cijeli slučaj potvrdio je i jedini preživjeli, koji se nalazio u zapaljenom vozilu. Riječ je o avganistanskom državljaninu koji je za „TGR Kalabrija“, na slabom italijanskom, rekao da su tri žrtve bili njegovi sunarodnici, dok je četvrta žrtva bila iz Pakistana.

On tvrdi da su dvojica privedenih tražila novac za prevoz, koji žrtve nisu željele da daju. Nakon toga, kako je rekao, oni su sipali benzin u vozilo i bacili upaljač, spalivši četvoricu migranata.

On je uspio da pobjegne razbijanjem prozora i na snimku se vidi sa zavijenim rukama zbog opekotina. Takođe je izjavio da su pakistanski državljani prijetili njemu i drugima noževima i pištoljima kako bi ih prisilili na rad i da ih nisu plaćali.

Istražioci su uspjeli da identifikuju žrtve zahvaljujući dokumentima koji su pronađeni u stanu u kojem su živjeli s drugim migrantima.

Među njima je bio i 35-godišnji Avganistanac Mohamad Tadž Alamjar, koji u Italiji živi oko godinu dana i jedini je preživio pokušaj ubistva. Četvorica kolega ubijena su pred njegovim očima.

Novac nam nisu davali, hranu jesu, kuću jesu, ali novac ne - rekao je, dodajući da postoji „velika mafija iz Pakistana“.

Mjesto zločina

Incident se dogodio usred dana na benzinskoj pumpi IP duž državnog puta 106 Jonika, nekoliko kilometara od mjesta Amendolara u pokrajini Kozenca.

Tom prilikom je izgorio kombi čija boja i registarske oznake nisu mogle biti razaznate. Vatrogasci su tek poslije gašenja požara otkrili spaljena tijela četiri osobe.

Od početka istrage isključena je mogućnost nesreće. Policija smatra da je riječ o ubistvu, iako okolnosti još nisu potpuno razjašnjene.

Sumnje i mogući motivi

Policija u Kozenci, koja vodi istragu, prikupila je snimke sa nadzornih kamera u okolini, uključujući i one sa benzinske pumpe. Snimci su ukazali na moguće obračune unutar zajednice migranata koji rade kao nadničari.

Dvije osobe koje su pobjegle nakon požara identifikovane su i uhapšene. Istražioci razmatraju mogućnost sukoba između grupa radnika i posrednika u poljoprivrednim sezonama, kao i širu mrežu eksploatacije migranata.

Posljednjih mjeseci u toj oblasti zabilježeno je više od deset podmetnutih požara u vozilima radnika, što ukazuje na eskalaciju sukoba unutar zajednice migranata i borbu za poslove, smještaj i boravišne dozvole.

(Kurir / Corriere della Sera)