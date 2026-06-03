Muškarac nožem izbo ljubavnicu u tržnom centru: Horor u Rumuniji

Mlada žena je izbodena nožem na smrt u prodavnici u kojoj je radila u jednom tržnom centru u Temišvaru, u Rumuniji.

Kako prenose mediji, nju je napao muškarac sa kojim je bila u vezi.

Sve se dogodilo pred zaposlenima i mušterijama, koji su šokirani posmatrali napad.

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Povrijeđena žena je prevezena u bolnicu, još uvijek nema mnogo informacija o njenom stanju, dok je osoba koja ju je ubola sada u policijskom pritvoru i biće ispitana.

– Izdala me je. Bio sam sa njom sedam godina. Razdvojila me je od žene – rekao je čovjek.

(Telegraf.rs)