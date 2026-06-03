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Rjabkov: Branićemo se svim raspoloživim sredstvima

Autor:

ATV
03.06.2026 16:03

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Замјеник министра спољних послова Русије Сергеј Рјабков
Foto: Tanjug/AP Photo, Pool/Alexander Zemlianichenko

Zadiranje u teritorijalni integritet Rusije od strane agresora, u najgorem slučaju, moglo bi dovesti do upotrebe nuklearnog oružja, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov novinarima na marginama Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu (SPEF).

„Što se nas tiče, hipotetičke ekstremne situacije u kojima je upotreba ovog oružja moguća, iscrpno su opisane u vojnoj doktrini Ruske Federacije i u principima državne politike u oblasti nuklearnog odvraćanja“, primijetio je zvaničnik.

U donekle jednostavnom izlaganju, signal u ovim dokumentima svodi se na činjenicu da bi napad na Rusiju, na njen teritorijalni integritet, od strane agresora, uključujući i one koji možda ne posjeduju takvo oružje, mogao, u najgorem slučaju, dovesti do toga da odgovorimo upotrebom ovih sredstava, objasnio je on.

Ruski protivnici treba veoma ozbiljno da shvate upozorenja Moskve i da ne testiraju rusku odlučnost da se brani svim raspoloživim sredstvima, poručio je diplomata. prenosi Sputnjik.

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Tagovi :

Sergej Rjabkov

Rusija

Ukrajina

Sankt Peterburg

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