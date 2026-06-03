Francuska kaznila Šejn sa 22 miliona evra

Francuske vlasti izrekle su platformi za brzu modu Šejn kaznu od 22 miliona evra zbog, kako navode, ozbiljnih kršenja propisa koji se odnose na zaštitu potrošača.

Odluku je saopštio francuski ministar trgovine Serge Papin, ističući da su nadležni organi tokom kontrole utvrdili više nepravilnosti, uključujući propuste vezane za pravo kupaca na odustajanje od kupovine, kao i nedovoljnu transparentnost u pružanju obaveznih informacija.

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Među zamjerkama koje su iznijele francuske institucije nalazi se i način na koji kompanija informiše javnost o uticaju svojih proizvoda na okolinu.

“Ne kažnjavamo greške, već čitav sistem”, poručio je Papin, naglašavajući da se radi o poslovnim praksama koje, prema ocjeni vlasti, zaobilaze pravila zaštite potrošača.

Francuski ministar upozorio je i da takav način poslovanja stvara nelojalnu konkurenciju kompanijama koje posluju u skladu sa zakonskim propisima, te najavio nastavak nadzora nad digitalnim trgovinskim platformama.

Iz kompanije Šejn odbacili su optužbe i saopštili da smatraju kako je izrečena kazna nerazmjerna i diskriminatorna. Navode da tokom postupka nije utvrđena konkretna šteta za potrošače te da nisu upoznati sa žalbama kupaca koje bi potvrdile navode regulatora.

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Francuska uprava za tržišno takmičenje, zaštitu potrošača i suzbijanje prevara (DGCCRF) saopštila je da se sankcije odnose na pitanja sljedivosti proizvoda, ekoloških tvrdnji, prava kupaca na odustajanje od kupovine te rokova isporuke.

Ovom odlukom ukupan iznos kazni koje su francuske vlasti izrekle Šejnu premašio je 210 miliona evra. Podsjetimo, ova kompanija je i prošle godine u Francuskoj kažnjena sa 40 miliona evra, dok je Evropska komisija nedavno izrekla kaznu od 200 miliona eura kineskoj platformi Temu.

(Crna-Hronika)