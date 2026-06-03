Logo
Large banner

Francuska kaznila Šejn sa 22 miliona evra

Autor:

ATV
03.06.2026 15:47

Komentari:

0
Паре
Foto: Unsplash

Francuske vlasti izrekle su platformi za brzu modu Šejn kaznu od 22 miliona evra zbog, kako navode, ozbiljnih kršenja propisa koji se odnose na zaštitu potrošača.

Odluku je saopštio francuski ministar trgovine Serge Papin, ističući da su nadležni organi tokom kontrole utvrdili više nepravilnosti, uključujući propuste vezane za pravo kupaca na odustajanje od kupovine, kao i nedovoljnu transparentnost u pružanju obaveznih informacija.

Торнадо

Svijet

Pogledajte trenutak udara: Tornado u Italiji obarao drveće i tezge na pijaci

Među zamjerkama koje su iznijele francuske institucije nalazi se i način na koji kompanija informiše javnost o uticaju svojih proizvoda na okolinu.

“Ne kažnjavamo greške, već čitav sistem”, poručio je Papin, naglašavajući da se radi o poslovnim praksama koje, prema ocjeni vlasti, zaobilaze pravila zaštite potrošača.

Francuski ministar upozorio je i da takav način poslovanja stvara nelojalnu konkurenciju kompanijama koje posluju u skladu sa zakonskim propisima, te najavio nastavak nadzora nad digitalnim trgovinskim platformama.

Iz kompanije Šejn odbacili su optužbe i saopštili da smatraju kako je izrečena kazna nerazmjerna i diskriminatorna. Navode da tokom postupka nije utvrđena konkretna šteta za potrošače te da nisu upoznati sa žalbama kupaca koje bi potvrdile navode regulatora.

Поплаве у Хрватској

Region

Jako nevrijeme pogodilo Hrvatsku: Ulice pod vodom

Francuska uprava za tržišno takmičenje, zaštitu potrošača i suzbijanje prevara (DGCCRF) saopštila je da se sankcije odnose na pitanja sljedivosti proizvoda, ekoloških tvrdnji, prava kupaca na odustajanje od kupovine te rokova isporuke.

Ovom odlukom ukupan iznos kazni koje su francuske vlasti izrekle Šejnu premašio je 210 miliona evra. Podsjetimo, ova kompanija je i prošle godine u Francuskoj kažnjena sa 40 miliona evra, dok je Evropska komisija nedavno izrekla kaznu od 200 miliona eura kineskoj platformi Temu.

(Crna-Hronika)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Francuska

Kazna

Šejn

Evropa

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Рада Цвијетић, дјевојачки Тешановић

Republika Srpska

Potresno svjedočanstvo Rade Cvijetić o zločinu u Ledićima: "Izgubila sam desetoro najbližih"

2 h

1
Авион

Region

Akcija policije u Crnoj Gori, zadržan avion iz Beograda!

2 h

0
Осуђен бахати полицајац: Пјешаку прислонио пиштољ на главу због упозорења да пребрзо вози!

Hronika

Osuđen bahati policajac: Pješaku prislonio pištolj na glavu zbog upozorenja da prebrzo vozi!

3 h

0
Пао систем: БиХ већ три седмице не може издавати визе и дозволе за боравак

BiH

Pao sistem: BiH već tri sedmice ne može izdavati vize i dozvole za boravak

3 h

0

Više iz rubrike

Муња и торнадо погодили село.

Svijet

Pogledajte trenutak udara: Tornado u Italiji obarao drveće i tezge na pijaci

1 h

0
Кремљ о нападима на Санкт Петербург: Због овога се наставља СВО

Svijet

Kremlj o napadima na Sankt Peterburg: Zbog ovoga se nastavlja SVO

3 h

0
Застрашујући снимци иранског напада на аеродром у Кувајту: Једна особа погинула, више повријеђених

Svijet

Zastrašujući snimci iranskog napada na aerodrom u Kuvajtu: Jedna osoba poginula, više povrijeđenih

4 h

0
Захарова: Контрадикторне изјаве Макрона о Русији и Бјелорусији

Svijet

Zaharova: Kontradiktorne izjave Makrona o Rusiji i Bjelorusiji

6 h

0

  • Najnovije

16

54

Peskov: Napad na autobus - novi zločin kijevskog režima

16

54

''Ma, kakvi skupo'': Novi proizvodi stigli na banjalučku Tržnicu

16

45

Alarm iz Brisela: Čak 1,3 miliona radnih mjesta u Evropi pred gašenjem!

16

42

Muškarac nožem izbo ljubavnicu u tržnom centru: Horor u Rumuniji

16

41

Sabalenka se raspala i na nestvaran način ispala sa Rolan Garosa

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner