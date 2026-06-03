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Pogledajte trenutak udara: Tornado u Italiji obarao drveće i tezge na pijaci

Autor:

ATV
03.06.2026 15:38

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Муња и торнадо погодили село.
Foto: Ralph W. lambrecht/Pexels

Italijanski glavni grad danas je pogodilo nevrijeme sa jakim padavinama, a pojavio se i tornado koji je obarao drveće i tezge na pijaci u Rimu.

Obilna kiša dovela je do izlivanja atmosferske kanalizacije i poplava u naseljima Nomentano, Salario i Parioli, gdje je saobraćaj zaustavljen jer je nivo vode skoro prekrio automobile, prenosi ANSA.

Mnoge druge dijelove Italije pogodile su danas jake kiše koje su izazvale poplave, posebno u Furlaniji, Toskani i Laciju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Italija

Oluja

tornado

nevrijeme

Rim

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