Pogledajte trenutak udara: Tornado u Italiji obarao drveće i tezge na pijaci

Autor:ATV
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Italijanski glavni grad danas je pogodilo nevrijeme sa jakim padavinama, a pojavio se i tornado koji je obarao drveće i tezge na pijaci u Rimu.
Obilna kiša dovela je do izlivanja atmosferske kanalizacije i poplava u naseljima Nomentano, Salario i Parioli, gdje je saobraćaj zaustavljen jer je nivo vode skoro prekrio automobile, prenosi ANSA.
Een tornado in Rome heeft vanochtend voor veel schade gezorgd, met name in de wijk Prati Fiscali. #tornado #rome #weervideo #schade #noodweer #onweer #pratifiscali pic.twitter.com/RjNNfI1g4p— Weer & Radar Nederland (@weerenradar_nl) June 3, 2026
Mnoge druge dijelove Italije pogodile su danas jake kiše koje su izazvale poplave, posebno u Furlaniji, Toskani i Laciju.
🌪️Video di Marzia Roma, dalla zona Conca d'Oro, del passaggio del tornado di questa mattina a Roma Nord. pic.twitter.com/g8WNTCqvaf— Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) June 3, 2026
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