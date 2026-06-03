Dronovi stigli do Putinovog rodnog grada - gori naftni terminal u Sankt Peterburgu

Ukrajinski dronovi su napali vojni pogon u Tambovskoj oblasti i najveći ruski naftni terminal u Baltičkom moru, u Sankt Peterburgu, uoči otvaranja Međunarodnog ekonomskog foruma u ​​tom gradu, na kome će, kako se očekuje u petak govoriti Vladimir Putin. Nekoliko osoba je povrijeđeno saopštile su gradske vlasti.

Pedeset dronova oboreno iznad Lenjingradske oblasti

Snage protivvazdušne odbrane oborile su 50 bespilotnih letjelica iznad Lenjingradske oblasti, saopštio je gubernator Aleksandar Drozdenko.

"Pedeset bespilotnih letelica je oboreno iznad Lenjingradske oblasti. Borbene operacije se nastavljaju", napisao je Drozdenko na svom kanalu Maks.

Ukrainian drones opening "St. Petersburg International Economic Forum"



Drones have attacked oil terminal in Sankt-Peterburg https://t.co/hZAqwwzsKi pic.twitter.com/y90IilbZ90 — Liveuamap (@Liveuamap) June 3, 2026

Napadnuta ruska Smolenska oblast, ima poginulih

Dva pripadnika Ministarstva za vanredne situacije su poginula, a dva su povrijeđena u ukrajinskom napadu na rusku Smolensku oblast, saopštio je gubernator te oblasti Vasilij Anohin.

On je na platformi Maks naveo da su dva radnika hitne službe poginula u požaru nakon napada ukrajinskog drona na Smolensku oblast, a da su dva povrijeđena, kao i jedan civil.

Udar na terminal pred otvaranje Ekonomskog foruma, Putin govori u petak

Napad na terminal dogodio se na dan otvaranja Međunarodnog ekonomskog foruma u ​​Sankt Peterburgu (SPIEF), koji će se održati od 3. do 6. juna. Očekuje se da će Vladimir Putin govoriti na forumu u petak.

EkspoForum, gde će se događaj održati, nalazi se 17 kilometara od naftnog terminala koji je pogođen.

Nekoliko osoba povrijeđeno u Sankt Peterbugu

Nekoliko osoba povređeno je jutros u ukrajinskom napadu dronovima na infrastrukturne objekte u Sankt Peterburgu, saopštila je pres-služba gradske vlade.

Precizira se da su u napadu oštećeni infrastrukturni objekti u Kronštatskom, Kirovskom i Krasnoselskom okrugu Sankt Peterburga.

Ruski napad na Herson, ima poginulih i ranjenih

Jedna osoba je poginula, a šest je povrijeđeno u ruskom napadu na Herson na jugu Ukrajine tokom noći, saopštio je šef regionalne administracije Aleksandar Prokudin.

On je objavio na Telegramu da su ruske snage tokom noći napale Dnjeprovski okrug Hersona bespilotnim letjelicama i artiljerijom.

(RTRS)