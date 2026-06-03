Kijev tvrdi da su napali naftni terminal u Sankt Peterburgu

Naftni terminal u Sankt Peterburgu, smješten u ruskoj Lenjingradskoj oblasti, navodno se našao se na udaru u ranim jutarnjim satima 3. juna, pišu ukrajinski mediji.

Kako piše Kijev Independent, odjeknule su "snažne eksplozije i izvio je požar na jednom od najvažnijih energetskih objekata u Rusiji".

Ukraine's UAVs engage in strategic attacks inside russia...



Ukrainian UAVs have paid a visit to the russian company JSC 'Progress'.



⚔️ The company is known for the production of high-tech equipment for aviation and missile control systems.



⚔️ Targets in Moscow and St.… pic.twitter.com/Ko6yEyLgoD — Aleksandr X (@AleksandrX13) June 3, 2026

Na društvenim mrežama su objavljene fotografije i videosnimke glasnih detonacija i velikog požara izazvanog, a autentičnost snimaka nije potvrđena.

Ukrainian drones continue to pound St Petersburg, with several successful waves, the city's landmarks shrouded in smoke. pic.twitter.com/TIrJxdgmzX — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) June 3, 2026

Oglasili se i Rusi

Infrastrukturni objekti u Kronštatskom, Kirovskom i Krasnoselskom okrugu Sankt Peterburga napadnuti su dronovima rano u srijedu ujutru, pri čemu je povrijeđeno nekoliko ljudi, saopštila je pres-služba gradskog guvernera.

„Rano jutros, infrastrukturni objekti u Kronštatskom , Kirovskom i Krasnoselskom okrugu napadnuti su od strane ukrajinskih nacističkih bespilotnih letjelica... Nekoliko ljudi je povređeno. Nije bilo žrtava“, navodi se u saopštenju .

Prema saopštenju službe za štampu, oštećeno je nekoliko objekata. U toku su radovi na čišćenju.

Naftni terminal u Sankt Peterburgu je o jednom od najvećih ruskih skladišta i izvoznih terminala za naftne derivate. Objekat se nalazi na obali Finskog zaliva, u sklopu Velike luke Sankt Peterburg, a godišnje kroz njega prođe oko 12,5 miliona tona naftnih proizvoda koji se prevoze riječnim, željezničkim i drumskim saobraćajem.

Napad se dogodio upravo na dan početka Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, tradicionalnog okupljanja političkih i poslovnih elita koje svake godine organizuje predsjednik Rusije Vladimir Putin.