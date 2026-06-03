Logo
Large banner

Kijev tvrdi da su napali naftni terminal u Sankt Peterburgu

Autor:

ATV
03.06.2026 08:17

Komentari:

0
Кијев тврди да су напали нафтни терминал у Санкт Петербургу
Foto: X

Naftni terminal u Sankt Peterburgu, smješten u ruskoj Lenjingradskoj oblasti, navodno se našao se na udaru u ranim jutarnjim satima 3. juna, pišu ukrajinski mediji.

Kako piše Kijev Independent, odjeknule su "snažne eksplozije i izvio je požar na jednom od najvažnijih energetskih objekata u Rusiji".

Na društvenim mrežama su objavljene fotografije i videosnimke glasnih detonacija i velikog požara izazvanog, a autentičnost snimaka nije potvrđena.

Oglasili se i Rusi

Infrastrukturni objekti u Kronštatskom, Kirovskom i Krasnoselskom okrugu Sankt Peterburga napadnuti su dronovima rano u srijedu ujutru, pri čemu je povrijeđeno nekoliko ljudi, saopštila je pres-služba gradskog guvernera.

„Rano jutros, infrastrukturni objekti u Kronštatskom , Kirovskom i Krasnoselskom okrugu napadnuti su od strane ukrajinskih nacističkih bespilotnih letjelica... Nekoliko ljudi je povređeno. Nije bilo žrtava“, navodi se u saopštenju .

Prema saopštenju službe za štampu, oštećeno je nekoliko objekata. U toku su radovi na čišćenju.

Naftni terminal u Sankt Peterburgu je o jednom od najvećih ruskih skladišta i izvoznih terminala za naftne derivate. Objekat se nalazi na obali Finskog zaliva, u sklopu Velike luke Sankt Peterburg, a godišnje kroz njega prođe oko 12,5 miliona tona naftnih proizvoda koji se prevoze riječnim, željezničkim i drumskim saobraćajem.

Napad se dogodio upravo na dan početka Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, tradicionalnog okupljanja političkih i poslovnih elita koje svake godine organizuje predsjednik Rusije Vladimir Putin.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Rusija

Sankt Peterburg

Ukrajina

Nafta

Vladimir Putin

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Кремљ: Сукоб у Украјини би могао завршити до краја дана, ако...

Svijet

Kremlj: Sukob u Ukrajini bi mogao završiti do kraja dana, ako...

20 h

3
Жесток одговор Русије: "Тукли" хиперсоничним ракетама циљеве широм Украјине

Svijet

Žestok odgovor Rusije: "Tukli" hipersoničnim raketama ciljeve širom Ukrajine

1 d

0
Предсједник Белорусије Александар Лукашенко одржао је говор у бази специјалних снага Министарства унутрашњих послова Бјелорусије у Минску, Бјелорусија, 30. децембра 2020. године.

Svijet

Lukašenko: Minsk neće slati vojnike u Ukrajini

2 d

0
Дмитриј Медведев

Svijet

Medvedev upozorava na simetrične udare na nuklearke u Ukrajini ili zemljama NATO-a

3 d

0

Više iz rubrike

Седам цивила погинуло у нападу дрона на аутобус у ДНР-у

Svijet

Sedam civila poginulo u napadu drona na autobus u DNR-u

1 h

0
Мистерија у Њујорку: Групе људи током ноћи улазе у канализациони систем града - нико не зна шта раде

Svijet

Misterija u Njujorku: Grupe ljudi tokom noći ulaze u kanalizacioni sistem grada - niko ne zna šta rade

1 h

1
Полицајац у Њемачкој прича на телефон.

Svijet

Okončana talačka kriza u Njemačkoj: Srbin se predao policiji

1 h

0
Талачка криза: Мушкарац се забарикадирао у банци, испреговарано да пусти једног таоца

Svijet

Talačka kriza: Muškarac se zabarikadirao u banci, ispregovarano da pusti jednog taoca

1 h

0

  • Najnovije

08

54

Vozači, oprez! Nestabilno vrijeme i opasnost od odrona

08

50

Najljepše vijesti: Srpska bogatija za 24 bebe

08

46

Dodik: Ubijanje Srba u Ledićima s ciljem istrebljenja; Oslobađanjem optuženih pravosuđe počinilo zločin

08

41

Upozorenje: U Srpskoj jaka kiša i vjetar, moguć i grad!

08

40

"Evropa izgubila oko tri biliona evra zbog odbijanja ruske energije"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner