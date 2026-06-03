Javni poziv 2026: Podsticaji za investicije u prerađivačkoj industriji

Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske objavilo je Javni poziv za dodjelu podsticaja za ulaganja u 2026. godini, koji je namijenjen privrednim subjektima iz oblasti prerađivačke industrije.

Ovaj program podržava tehnološki razvoj, uvođenje tehnologija zelene ekonomije i poboljšanje energetske efikasnosti preduzeća.

Predmet sufinansiranja

Privrednici mogu dobiti podsticaj za nabavku nove proizvodne opreme, mašina, alata i instrumenata koji nisu stariji od pet godina. Program takođe podržava investicije u cirkularnu ekonomiju, što obuhvata nabavku opreme za reciklažu i uređaja za smanjenje zagađenja, poput filtera i prečistača otpadnih voda. Pored toga, podsticaji su dostupni za postavljanje solarnih panela na proizvodnim objektima koji će se koristiti isključivo za vlastite potrebe.

Iznosi i uslovi podsticaja

Minimalna vrijednost prihvaćenog projekta ulaganja za ostvarivanje prava na podsticaj iznosi 50.000 KM bez PDV-a. Privredni subjekti koji posluju u razvijenim i srednje razvijenim jedinicama lokalne samouprave mogu ostvariti povrat do 40 odsto vrijednosti ulaganja. Za subjekte koji rade u nerazvijenim i izrazito nerazvijenim opštinama, podsticaj iznosi do 50 odsto vrijednosti prihvaćenih ulaganja.

Rokovi i način podnošenja zahtjeva

Javni poziv ostaje otvoren 21 dan od dana objavljivanja, što znači da je krajnji rok za slanje prijava 24. jun 2026. godine. Privrednici su dužni da uz zahtjev dostave dokumentaciju o predmetu ulaganja, dok će ostale administrativne podatke Ministarstvo pribaviti po službenoj dužnosti. Zahtjevi se dostavljaju poštom ili lično na adresu: Ministarstvo privrede i preduzetništva, Trg Republike Srpske 1, 78 000 Banja Luka, uz obaveznu naznaku: „Podsticaj za ulaganja u 2026. godini – NE OTVARATI“.

Dodatne informacije

Svi prateći obrasci i detaljne informacije dostupni su na zvaničnoj internet stranici Ministarstva privrede i preduzetništva. Za sva pitanja zainteresovani se mogu obratiti na brojeve telefona 051/360-245 ili 051/338-376, kao i putem elektronske pošte na adresu javni.poziv@mpp.vladars.rs.