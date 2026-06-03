Samsung predstavlja The Movingstyle: prenosivi televizor dizajniran za moderan način života

Nova kategorija ekrana koja spaja mobilnost, pametne funkcije i elegantan dizajn za zabavu gdje god korisnici to požele

Kompanija Samsung Electronics predstavlja The Movingstyle uređaj, novi prenosivi TV dizajniran za moderan način života, u kojem fleksibilnost, mobilnost i povezanost postaju sve važniji dio svakodnevice. The Movingstyle donosi potpuno novi pristup kućnoj zabavi, omogućavajući korisnicima da uživaju u omiljenom sadržaju gdje god im najviše odgovara, od dnevne sobe i kuhinje, do spavaće sobe, kućne kancelarije ili balkona.

Samsuzng Muvingstajl

The Movingstyle kombinuje elegantan QXD ekran dijagonale 27 inča, brzinu osvježavanja od 120Hz, funkcionalnost ekrana osjetljivog na dodir i pametne funkcije u formi koja prevazilazi tradicionalno shvatanje televizora. Sa ugrađenom baterijom koja omogućava do tri sata bežične upotrebe, skrivenim točkićima za lako pomjeranje i odvojivim ekranom sa integrisanim postoljem, dizajniran je za korisnike koji žele veću slobodu u načinu na koji koriste ekran u svom domu.

Intuitivne kontrole putem ekrana osjetljivog na dodir omogućavaju korisnicima da dodiruju, prevlače i skroluju baš kao na pametnom telefonu ili tabletu, što The Movingstyle čini pogodnim ne samo za gledanje sadržaja, već i za rad, praćenje fitnes sadržaja, pretraživanje interneta i različite svakodnevne aktivnosti.

Samsuzng Muvingstajl

Kao dio povezanog Samsung ekosistema, The Movingstyle pruža pristup popularnim striming servisima, Samsung Dejli+ funkcijama i SmartTings povezivanju, dok napredne mogućnosti zasnovane na vještačkoj inteligenciji automatski optimizuju sliku i zvuk u skladu sa okruženjem i sadržajem koji se prikazuje. Korisnici ga takođe mogu jednostavno povezati sa drugim Galaksi uređajima, čineći ga besprijekornim dijelom svog digitalnog načina života.

Pored funkcionalnosti, The Movingstyle se izdvaja i minimalističkim dizajnom, koji se prirodno uklapa u različite enterijere i svakom prostoru daje moderan estetski pečat. The Movingstyle je osmišljen kao uređaj koji ne ostaje na jednom mjestu, već se prilagođava ritmu savremenog života i pomjera tamo gdje je korisnicima potreban.

O kompaniji Samsung Electzronics Co.,Ltd.

Samsung inspiriše svijet i oblikuje budućnost idejama i tehnologijama koje donose transformaciju.

Kompanija redefiniše svjetove televizora, digitalnog oglašavanja, pametnih telefona, nosivih uređaja, tableta, kućnih aparata i mrežnih sistema, kao i memorije, LSI sistema i livenih rješenja.

Samsuzng Muvingstajl

Samsung takođe usavršava tehnologije medicinskih snimanja, HVAC rješenja i robotiku, a isto tako stvara inovativne automobilske i audio proizvode preko kompanije Harman.

Uz svoj SmartTings ekosistem, otvorenu saradnju sa partnerima i integrisanje AI u svoju ponudu, Samsung pruža savršeno i inteligentno povezano iskustvo. Za najnovije vijesti posjetite Samsung Njuzrum na adresi https://www.samsung.com/ba/news/.