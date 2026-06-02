Poljska želi da zabrani korištenje mobilnih telefona u školama

Poljska želi da zabrani mlađima od 16 godina da koriste mobilne telefone u školama od 1. septembra i planira da uvede stroža pravila provjere starosti za pristup pornografiji, izjavio je premijer Donald Tusk.

Prema predloženom zakonu, djeci uzrasta od sedam do 15 godina bilo bi zabranjeno da koriste telefone u školskim prostorijama, uključujući pauze između časova, a škole bi dobile pravni osnov da im oduzimaju i čuvaju telefone.

"Imamo civilizacijski problem zavisnosti bukvalno svih, a posebno najmlađih, od platformi, igrica i slično. Shvatamo da to može da ima pogubne posljedice po život djece i po državu", izjavio je Tusk.

Prema posebnom prijedlogu zakona, bile bi uvedene nove obaveze za veb-sajtove koji nude pornografiju, da bi se djeci onemogućio pristup.

Mehanizam verifikacije starosti ne može da se zasniva na deklaracijama o starosti, biometrijskim podacima ili podacima o onlajn aktivnosti korisnika, već mora da bude dizajniran u skladu sa zahtjevima privatnosti i zaštite ličnih podataka, navela je Vlada u obrazloženju prijedloga zakona.

Zemlje poput Holandije, Južne Koreje i Italije zabranile su pametne telefone u školama zbog njihovog uticaja na koncentraciju i ponašanje.

Drugi su zabranili - ili razmatraju zabranu - pristup djece društvenim mrežama.

(SRNA)