Logo
Large banner

Poljska želi da zabrani korištenje mobilnih telefona u školama

Autor:

ATV
02.06.2026 15:11

Komentari:

0
Учионица
Foto: Pexels

Poljska želi da zabrani mlađima od 16 godina da koriste mobilne telefone u školama od 1. septembra i planira da uvede stroža pravila provjere starosti za pristup pornografiji, izjavio je premijer Donald Tusk.

Prema predloženom zakonu, djeci uzrasta od sedam do 15 godina bilo bi zabranjeno da koriste telefone u školskim prostorijama, uključujući pauze između časova, a škole bi dobile pravni osnov da im oduzimaju i čuvaju telefone.

"Imamo civilizacijski problem zavisnosti bukvalno svih, a posebno najmlađih, od platformi, igrica i slično. Shvatamo da to može da ima pogubne posljedice po život djece i po državu", izjavio je Tusk.

илу-новац-01052026

Ekonomija

Oglas u BiH zapalio mreže: Plata 6.000 KM i besplatan smještaj

Prema posebnom prijedlogu zakona, bile bi uvedene nove obaveze za veb-sajtove koji nude pornografiju, da bi se djeci onemogućio pristup.

Mehanizam verifikacije starosti ne može da se zasniva na deklaracijama o starosti, biometrijskim podacima ili podacima o onlajn aktivnosti korisnika, već mora da bude dizajniran u skladu sa zahtjevima privatnosti i zaštite ličnih podataka, navela je Vlada u obrazloženju prijedloga zakona.

Zemlje poput Holandije, Južne Koreje i Italije zabranile su pametne telefone u školama zbog njihovog uticaja na koncentraciju i ponašanje.

Звезде Гранда

Scena

Ova pjevačica je novi član žirija ''Zvezda Granda'': Veike promjene pred finale

Drugi su zabranili - ili razmatraju zabranu - pristup djece društvenim mrežama.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Poljska

Mobilni telefon

Škola

učenici

Zabrana mobilnih telefona

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

салата тјестенина поврће

Društvo

Idealna za ljetne dane: Napravite osvježavajuću grčku salatu s tjesteninom

2 h

0
тенисер Јаник Синер

Tenis

Šta kriju doktori Janika Sinera? "Svi znamo da nešto postoji"

2 h

0
Младић и жена се свађају у саообраћају

Društvo

Žena blokirala saobraćaj, odbijala da se mimoiđe s drugim vozilom: Možeš da prođeš i nećeš!

3 h

2
Музеј Републике Српске изложба двије деценије годишњица

Kultura

Dvije decenije manifestacije "Proljeće u Muzeju"

3 h

0

Više iz rubrike

Руски научник упозорио: Дјеца ће престати да размишљају под утицајем АИ

Nauka i tehnologija

Ruski naučnik upozorio: Djeca će prestati da razmišljaju pod uticajem AI

23 h

0
старење године

Nauka i tehnologija

Da li je starenje nepovratan proces ili organizam ipak može da vrati vrijeme

2 d

0
Болница

Nauka i tehnologija

Revolucija u liječenju: Razvijen test krvi kao pomoć u dijagnostikovanju potresa mozga

2 d

0
Телефон ајфон

Nauka i tehnologija

Spremite novčanike: Stiže Ajfon 18 Pro, a sa njim i velika promjena

2 d

0

  • Najnovije

16

23

Igre jakih, srca velikih: Bronzani Majdan ovog vikenda postaje centar humanosti i sporta

16

16

Zaplijenjeno milion tableta sa liste psihoaktivnih supstanci: Hapšenje na graničnom prelazu

16

03

Omekšivač nije preporučljivo koristiti pri pranju ove odjeće: Može je oštetiti

15

51

Istraga nakon smrti djevojčice u Austriji: Troje ljekara pod lupom zbog kobnog propusta

15

50

Finansijski horoskop za jun: Ova dva znaka neće znati šta će s parama

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner