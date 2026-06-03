Zašto gorivo na nekim pumpama u Srpskoj košta 2,87, a na drugim 3,17 KM

Nakon što su vozači širom Republike Srpske primijetili velike razlike u cijenama goriva, koje se kreću od 2,89 KM do više od 3,17 KM po litru, iz Inspektorata Republike Srpske poručuju da je tržište trenutno stabilno i pod stalnim nadzorom.

Na pojedinim pumpama cijene dizela i benzina gotovo su se izjednačile prethodnih dana, dok su na drugim pumpama razlike bile značajno veće.

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Na pitanje zbog čega postoje osjetne razlike među benzinskim pumpama, iz Inspektorata navode da konačna maloprodajna cijena zavisi od više faktora.

Ključnu ulogu ima takozvana ponderisana cijena, odnosno obračun koji uzima u obzir i postojeće zalihe goriva i nove količine nabavljene po drugačijim cijenama.

"Konačan iznos maloprodajne cijene zavisi od količine postojećih zaliha i njihove nabavne cijene, kao i od novonabavljenih količina i njihove kalkulativne cijene, zbog čega je očekivano da na tržištu postoje određene razlike u cijenama“, navode iz Inspektorata za "BL portal".

Podsjećaju da je Vlada Republike Srpske sredinom marta donijela odluku kojom su preciznije definisana pravila obračuna marži i formiranja cijena naftnih derivata.

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Da kontrola nije samo formalnost pokazuje i podatak da su trgovcima gorivom u prethodnom periodu izrečene kazne od oko 860.000 KM zbog nepoštovanja propisanih marži.

Iz Inspektorata navode da su upravo tokom marta evidentirane značajne nepravilnosti, ali da je nakon pojačanih kontrola stanje danas znatno stabilnije.

Poručuju da će formiranje cijena goriva ostati u fokusu inspekcijskog nadzora kako bi se spriječilo nerealno povećavanje cijena i zaštitili ekonomski interesi građana.