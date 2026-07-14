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Iran pogodio tankere u Ormuskom moreuzu, ima mrtvih!

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ATV redakcija
14.07.2026 07:24

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Иран погодио танкере у Ормуском мореузу, има мртвих!
Foto: Tanjug/AP/Fatima Shbair

Jedan član posade je poginuo, a više njih je povrijeđeno nakon što su iranske snage pogodile dva tankera u Ormuskom moreuzu.

Prema saopštenju Ministarstva odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata, preminuo je državljanin Indije, dok je povrijeđeno osmoro ljudi.

Među povrijeđenima je šestoro indijskih državljana i dvoje Ukrajinaca, a četvoro je zadobilo teške tjelesne povrede.

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Ministarstvo je saopštilo da su se napadi dogodili u južnom prolazu ovog plovnog puta, u teritorijalnim vodama Omana.

U saopštenju je Ministarstvo osudilo ono što je nazvalo „drskim napadom“ i „jasnim kršenjem međunarodnog prava“.

„Država zadržava puno pravo da odgovori na ovu eskalaciju i da preduzme sve neophodne mjere kako bi zaštitila svoju teritoriju, narod i stanovnike, čime će osigurati očuvanje svog suvereniteta, bezbjednosti i stabilnosti, kao i zaštitu svojih interesa i nacionalnih kapaciteta“, navodi se u saopštenju Ministarstva.

„Ministarstvo ističe da je u stanju pune pripravnosti i u potpunosti spremno da se suoči sa svim prijetnjama, kao i da preduzima sve neophodne mjere kako bi odlučno odgovorilo na svaki pokušaj ugrožavanja bezbjednosti i stabilnosti države.“

Iranska vojska je saopštila, prema navodima državnih medija, da su dva „supertankera koja su prekršila pravila“ pogođena i onesposobljena u moreuzu.

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Kako se navodi, Islamska revolucionarna garda (IRGC) saopštila je da su brodovi ignorisali upozorenja, isključili svoje navigacione sisteme i pokušali da prođu kroz „miniranu rutu“ u ovom plovnom putu.

Ovo dolazi ubrzo nakon što je američka vojska saopštila da je započela treću uzastopnu noć vazdušnih udara na Iran.

U saopštenju, koje je upravo objavljeno, Centralna komanda američke vojske (CENTKOM) navela je da je „uspješno pogodila“ ciljeve u Bušeru, Čabaharu, Džasku, Konaraku, Abu Musi i Bandar Abasu.

Dodaje se da su udari izvedeni kako bi se „dodatno umanjila sposobnost Irana da napada komercijalne brodove“, kao i da su američke snage „upotrijebile precizno navođenu municiju protiv iranskih sistema obalske odbrane, raketnih i dronskih položaja, kao i pomorskih kapaciteta“.

CENTKOM je takođe saopštio da je trenutno više od 50.000 pripadnika američkih oružanih snaga raspoređeno širom Bliskog istoka.

(Telegraf.rs)

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Tagovi :

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Hormuški moreuz

Iran

Amerika

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