Logo

SAD izvele petočasovni napad na Iran: "Imamo 50.000 vojnika na Bliskom istoku, ostajemo budni i smrtonosni"

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 07:11

Komentari:

0
САД извеле петочасовни напад на Иран: "Имамо 50.000 војника на Блиском истоку, остајемо будни и смртоносни"
Foto: U.S. Central Command via AP

Sjedinjene Američke Države su tokom noći izvele niz napada na Iran nakon što je američki predsjednik Donald Tramp najavio novu blokadu iranskih luka.

Američka vojska je saopštila da su završili petočasovnu misiju u kojoj su, kako navode, uspješno pogodili vojne ciljeve širom Irana. Nabrojali su i lokacije koje su gađali, a to su Bušer, Čabahar, Džask, Konarak, Abu Musa i Bandar Abas.

Ормуски мореуз

Svijet

SAD počinju pomorsku blokadu Irana: Agencija UN protiv naknada za prolaz kroz Ormuz

„Cilj je dodatno oslabiti iransku sposobnost da napada komercijalne brodove“, kazali su iz Centralne komande SAD.

Snage Centralne komande SAD koristile su preciznu municiju protiv iranskih obalskih odbrambenih sistema, lokacija sa kojih lansiraju rakete i bespilotne letjelice te drugih pomorskih kapaciteta u Iranu.

„Više od 50.000 američkih vojnika trenutno je raspoređeno širom Bliskog istoka. Američke snage ostaju budne, smrtonosne i spremne“, poručili su iz Centralne komande SAD.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Iran

Amerika

Donald Tramp

Hormuški moreuz

Komentari (0)

Pročitajte više

амерички предсједник Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Nastavljena neprijateljstva između SAD i Irana

9 h

0
Огласио се ирански министар: Трамп је апсолутно у праву

Svijet

Oglasio se iranski ministar: Tramp je apsolutno u pravu

10 h

0
Ормуски мореуз

Svijet

Tramp odlučio: Naknada od 20 odsto za prolaz kroz Ormuski moreuz

12 h

2
Цијене нафте поново порасле

Ekonomija

Cijene nafte ponovo porasle

13 h

0

Više iz rubrike

Трговачки бродови плове Ормуским мореузом код Бандар Абаса, у Ирану, уторак, 30. јун 2026. године.

Svijet

SAD počinju pomorsku blokadu Irana: Agencija UN protiv naknada za prolaz kroz Ormuz

1 h

0
Младић из БиХ осумњичен за 56 крађа у Француској?

Svijet

Mladić iz BiH osumnjičen za 56 krađa u Francuskoj?

9 h

0
Туриста преминуо на плажи, његова жена пала у несвијест

Svijet

Turista preminuo na plaži, njegova žena pala u nesvijest

9 h

0
амерички предсједник Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Nastavljena neprijateljstva između SAD i Irana

9 h

0

  • Najnovije

08

35

Šta to Haland nosi u rukama?

08

27

Nestvarne slike spektakla na nebu u Parizu - parada povodom Dana pada Bastilje

08

27

Od ovog nema odbrane: Rusi bacili jedno od najrazornijih oružja u arsenalu

08

25

Visok rizik u Grčkoj: Najveći stepen opasnosti na ovim ostrvima

08

21

Cijena nafte divlja nakon iranske odmazde u Moreuzu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima