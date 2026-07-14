SAD izvele petočasovni napad na Iran: "Imamo 50.000 vojnika na Bliskom istoku, ostajemo budni i smrtonosni"

Sjedinjene Američke Države su tokom noći izvele niz napada na Iran nakon što je američki predsjednik Donald Tramp najavio novu blokadu iranskih luka.

Američka vojska je saopštila da su završili petočasovnu misiju u kojoj su, kako navode, uspješno pogodili vojne ciljeve širom Irana. Nabrojali su i lokacije koje su gađali, a to su Bušer, Čabahar, Džask, Konarak, Abu Musa i Bandar Abas.

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„Cilj je dodatno oslabiti iransku sposobnost da napada komercijalne brodove“, kazali su iz Centralne komande SAD.

Snage Centralne komande SAD koristile su preciznu municiju protiv iranskih obalskih odbrambenih sistema, lokacija sa kojih lansiraju rakete i bespilotne letjelice te drugih pomorskih kapaciteta u Iranu.

„Više od 50.000 američkih vojnika trenutno je raspoređeno širom Bliskog istoka. Američke snage ostaju budne, smrtonosne i spremne“, poručili su iz Centralne komande SAD.