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Dopuna i m:GO kombinacija koja ti donosi 1GB mobilnog neta

Autor:

ATV
03.06.2026 15:14

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Банер реклама за М:ГО апликацију м:тел-а.
Foto: Ustupljena fotografija

Ako koristiš m:tel Dopunu, sada je pravi trenutak da unaprijediš svoje digitalno iskustvo.

U periodu od 1. do 30. juna 2026. godine preuzmi m:GO aplikaciju i registruj se, a m:tel ti automatski poklanja bonus mobilni internet od 1GB koji možeš da koristiš u mreži m:tel-a, kao i u romingu u zemljama Zapadnog Balkana.

Bonus važi 24 časa od aktivacije, idealno za surfovanje, društvene mreže ili navigaciju dok si u pokretu.

Uz m:GO aplikaciju imaš sve na jednom mjestu:

  • brzo i jednostavno dopunjavaš račun
  • u svakom trenutku pratiš stanje i potrošnju
  • parking u BiH, Srbiji i Crnoj Gori plaćaš u samo par klikova
  • kupuješ net opcije, aktiviraš dodatke i promocije bez odlaska na prodajno mjesto
  • dobijaš ekskluzivne digitalne pogodnosti i obavještenja
  • štediš vrijeme - sve rješavaš direktno sa svog telefona

Preuzmi već danas aplikaciju putem Gugl Plej Store-a, Ap Store-a ili Huavei ApGalery, registruj se i iskoristi svoj 1GB poklon mobilnog neta.

Uz m:GO sve ti je lakše, brže i uvijek pri ruci.

Za više informacija pozovi 066 10 10 10.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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m:tel

m:GO aplikacija

internet

društvene mreže

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