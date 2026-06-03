Dopuna i m:GO kombinacija koja ti donosi 1GB mobilnog neta

Ako koristiš m:tel Dopunu, sada je pravi trenutak da unaprijediš svoje digitalno iskustvo.

U periodu od 1. do 30. juna 2026. godine preuzmi m:GO aplikaciju i registruj se, a m:tel ti automatski poklanja bonus mobilni internet od 1GB koji možeš da koristiš u mreži m:tel-a, kao i u romingu u zemljama Zapadnog Balkana.

Bonus važi 24 časa od aktivacije, idealno za surfovanje, društvene mreže ili navigaciju dok si u pokretu.

Uz m:GO aplikaciju imaš sve na jednom mjestu:

brzo i jednostavno dopunjavaš račun

u svakom trenutku pratiš stanje i potrošnju

parking u BiH, Srbiji i Crnoj Gori plaćaš u samo par klikova

kupuješ net opcije, aktiviraš dodatke i promocije bez odlaska na prodajno mjesto

dobijaš ekskluzivne digitalne pogodnosti i obavještenja

štediš vrijeme - sve rješavaš direktno sa svog telefona

Preuzmi već danas aplikaciju putem Gugl Plej Store-a, Ap Store-a ili Huavei ApGalery, registruj se i iskoristi svoj 1GB poklon mobilnog neta.

Uz m:GO sve ti je lakše, brže i uvijek pri ruci.

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