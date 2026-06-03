Logo
Large banner

Umjesto preko kuće, sito završilo u travi: Zbog mladinog promašaja, mladoženja se počeo krstiti

Autor:

ATV
03.06.2026 13:20

Komentari:

0
Млада и сито
Foto: Iks/printscreen

Da je ozbiljan zadatak biti mlada i da u svakom trenutku nešto može poći po zlu, dokaz je i ova situacija na video snimku, a zbog čijeg poteza se mladoženja počeo krstiti.

Tradicionalno bacanje sita je stari svadbeni običaj prisutan u mnogim krajevima srpskog naroda. Kada mlada dođe pred mladoženjinu kuću, preko krova ili kuće baca sito (ponegdje sa žitom, jabukom ili drugim simboličnim predmetima), a glavna zvijezda na videu, koji je nasmijao mnoge i nije uspjela u ovom poduhvatu.

Da li je trema odradila svoje ili umor, mlada je sito umjesto preko krova bacila pored kuće, a zbog čega se mladoženja počeo krstiti.

Video snimak je podijeljen na mreži Iks, a komentari su se samo nizali

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

bacanje sita na krov

mlada i mladoženja

video snimak

Svadba

tradicija

običaji

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Fond PIO Republike Srpske

Društvo

Fond PIO objavio listu firmi: Ko može da vam obustavi novčana primanja?

1 h

0
Стевандић пријавио Ђајића и Ћурлу за лажно представљање: Свему кумовало "крајишко вече"

Društvo

Stevandić prijavio Đajića i Ćurlu za lažno predstavljanje: Svemu kumovalo "krajiško veče"

3 h

4
Раденко Вујичић - Супер дека бициклиста из Требиња

Društvo

"Super deka" u osmoj deceniji svakodnevno prelazi 150 kilometra na biciklu

4 h

0
Почело је обиљежавање 85 година од страдања више од 130 српских цивила из села Корита код Билеће, које су усташе 1941. године убиле и бациле у Корићку јаму.

Društvo

Počelo obilježavanje 85 godina od stradanja Srba u Korićkoj jami

5 h

0

  • Najnovije

14

31

Đoković presjekao kineske fakture: HE „Bistrica“ u direktnim pregovorima uštedjela 15 miliona KM

14

25

Potresno svjedočanstvo Rade Cvijetić o zločinu u Ledićima: "Izgubila sam desetoro najbližih"

14

19

Minić: Postignut dogovor sa roditeljima njegovateljima

14

14

Akcija policije u Crnoj Gori, zadržan avion iz Beograda!

14

00

Todorović: Slijedi identifikacija tijela pronađenog u Badovincima

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner