Umjesto preko kuće, sito završilo u travi: Zbog mladinog promašaja, mladoženja se počeo krstiti

Autor:ATV
Komentari:0
Da je ozbiljan zadatak biti mlada i da u svakom trenutku nešto može poći po zlu, dokaz je i ova situacija na video snimku, a zbog čijeg poteza se mladoženja počeo krstiti.
Tradicionalno bacanje sita je stari svadbeni običaj prisutan u mnogim krajevima srpskog naroda. Kada mlada dođe pred mladoženjinu kuću, preko krova ili kuće baca sito (ponegdje sa žitom, jabukom ili drugim simboličnim predmetima), a glavna zvijezda na videu, koji je nasmijao mnoge i nije uspjela u ovom poduhvatu.
Da li je trema odradila svoje ili umor, mlada je sito umjesto preko krova bacila pored kuće, a zbog čega se mladoženja počeo krstiti.
Video snimak je podijeljen na mreži Iks, a komentari su se samo nizali
Lik u fazonu: — Sokrat (@antickifilozof) June 2, 2026
"Brate, šta ovo oženih" pic.twitter.com/qoGJVepGUY
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
1 h0
Društvo
3 h4
Društvo
4 h0
Društvo
5 h0
Najnovije
14
31
14
25
14
19
14
14
14
00
Trenutno na programu