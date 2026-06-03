Umjesto preko kuće, sito završilo u travi: Zbog mladinog promašaja, mladoženja se počeo krstiti

Da je ozbiljan zadatak biti mlada i da u svakom trenutku nešto može poći po zlu, dokaz je i ova situacija na video snimku, a zbog čijeg poteza se mladoženja počeo krstiti.

Tradicionalno bacanje sita je stari svadbeni običaj prisutan u mnogim krajevima srpskog naroda. Kada mlada dođe pred mladoženjinu kuću, preko krova ili kuće baca sito (ponegdje sa žitom, jabukom ili drugim simboličnim predmetima), a glavna zvijezda na videu, koji je nasmijao mnoge i nije uspjela u ovom poduhvatu.

Da li je trema odradila svoje ili umor, mlada je sito umjesto preko krova bacila pored kuće, a zbog čega se mladoženja počeo krstiti.

Video snimak je podijeljen na mreži Iks, a komentari su se samo nizali