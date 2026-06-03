Počelo obilježavanje 85 godina od stradanja Srba u Korićkoj jami

Autor:ATV
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Počelo je obilježavanje 85 godina od stradanja više od 130 srpskih civila iz sela Korita kod Bileće, koje su ustaše 1941. godine ubile i bacile u Korićku jamu.
Kod Spomen-hrama kod Korićke jame u služi se liturgija, a u 10.30 časova kod Spomen-kosturnice parastos stradalnicima.
Korićka jama kod Bileće jedno je od najvećih stratišta srpskog naroda u Hercegovini, u koje su ustaše bacile više od 130 nevinih Srba, muškaraca, staraca i dječaka.
Taj zločin počinile su muslimanske ustaše iz susjednog mjesta Fazlagića Kula kod Gacka, u noći između 3. i 4. juna 1941. godine.
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