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Počelo obilježavanje 85 godina od stradanja Srba u Korićkoj jami

Autor:

ATV
03.06.2026 09:23

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Почело је обиљежавање 85 година од страдања више од 130 српских цивила из села Корита код Билеће, које су усташе 1941. године убиле и бациле у Корићку јаму.
Foto: ATV

Počelo je obilježavanje 85 godina od stradanja više od 130 srpskih civila iz sela Korita kod Bileće, koje su ustaše 1941. godine ubile i bacile u Korićku jamu.

Kod Spomen-hrama kod Korićke jame u služi se liturgija, a u 10.30 časova kod Spomen-kosturnice parastos stradalnicima.

Korićka jama kod Bileće jedno je od najvećih stratišta srpskog naroda u Hercegovini, u koje su ustaše bacile više od 130 nevinih Srba, muškaraca, staraca i d‌ječaka.

Taj zločin počinile su muslimanske ustaše iz susjednog mjesta Fazlagića Kula kod Gacka, u noći između 3. i 4. juna 1941. godine.

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Tagovi :

Bileća

Hercegovina

stradanje Srba

Korićka jama

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