Sutra bez struje 5.000 potrošača

Autor:ATV
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U Bijeljini će sutra 5.000 potrošača biti bez električne energije tokom radova "Elektroprenosa BiH" u trafostanici "Bijeljina četiri" u Janji.
Iz "Elektro-Bijeljine" je najavljeno da će zastoj u isporuci električne energije trajati od 9.00 do 15.00 časova.
Bez električne energije u ovom periodu biće potrošači u naseljenim mjestima Janja, Modran, Kojčinovac, Čardačine, Glogovac i Ljeskovac.
"Najavljeni radovi su od velikog značaja za pouzdanost sistema distribucije električne energije i zbog toga molimo korisnike da uvaže najavljeni zastoj", naveli su iz "Elektro-Bijeljine"
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