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Sutra bez struje 5.000 potrošača

Autor:

ATV
03.06.2026 09:19

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Стубови за струју.
Foto: ATV

U Bijeljini će sutra 5.000 potrošača biti bez električne energije tokom radova "Elektroprenosa BiH" u trafostanici "Bijeljina četiri" u Janji.

Iz "Elektro-Bijeljine" je najavljeno da će zastoj u isporuci električne energije trajati od 9.00 do 15.00 časova.

Bez električne energije u ovom periodu biće potrošači u naseljenim mjestima Janja, Modran, Kojčinovac, Čardačine, Glogovac i Ljeskovac.

"Najavljeni radovi su od velikog značaja za pouzdanost sistema distribucije električne energije i zbog toga molimo korisnike da uvaže najavljeni zastoj", naveli su iz "Elektro-Bijeljine"

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Tagovi :

Elektro-Bijeljina

saopštenje

električna energija

Bijeljina

elektroprenos bih

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