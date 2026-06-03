Recept dana: Isprobajte kremasti kolač s jabukama u tri sloja

Autor:ATV
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Spoj sočnih jabuka, lagane kreme i mekanog biskvita čini ovaj kolač savršenim izborom za svaku priliku. Kremast i jednostavan za pripremu, nestaje sa stola brže nego što očekujete.
Sastojci za tijesto:
- tri jajeta
- šest kašika šećera
- 130 grama brašna
- jedna kašičica praška za pecivo
- prstohvat soli
Za kremasti sloj s jabukama:
- tri jabuke srednje veličine
- 750 mililitara + 100 mililitara soka od jabuka
- tri kašike šećera
- dvije vrećice pudinga s okusom vanilije
Za kremu:
- 400 grama slatkog vrhnja
- 600 grama krem sira
- četiri kašike šećera
Priprema:
Prvo pripremite biskvit. U posudi umutite jaja, šećer i sol. Kada smjesa postane pjenasta dodajte brašno i prašak za pecivo pa lagano sjedinite kašikom.
Sipajte smjesu u tepsiju ili kalup dimenzija 28 x 18 centimetara i pecite u zagrijanoj rerni na 180 stepeni nekih 25 minuta. Kada je biskvit pečen, ostavite ga da se u potpunosti ohladi, prije nego mu dodate kremasti sloj.
Dok se biskvit peče, ogulite jabuke i narežite na sitne kockice. U veću šerpu sipajte 750 mililitara soka od jabuke pa dodajte šećer. Kuhajte na laganoj vatri dok ne prokuha.
U manjoj posudi pomiješajte puding sa 100 mililitara soka pa sve dodajte u šerpu uz neprestano miješanje. Kada se smjesa zgusne, dodajte kockice jabuke. Promiješajte, kratko ohladite pa prelijte preko ohlađenog biskvita.
Slatko vrhnje umutite u čvrst šlag, a u drugoj posudi pomiješajte krem sir i šećer. Dodajte sir i šećer u šlag i pomiješajte. Dobijenu smjesu premažite preko kremastog sloja od jabuka. Kolač je potrebno dobro ohladiti, prenosi Kliks
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