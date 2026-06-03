Recept dana: Isprobajte kremasti kolač s jabukama u tri sloja

Spoj sočnih jabuka, lagane kreme i mekanog biskvita čini ovaj kolač savršenim izborom za svaku priliku. Kremast i jednostavan za pripremu, nestaje sa stola brže nego što očekujete.

Sastojci za tijesto:

- tri jajeta

- šest kašika šećera

- 130 grama brašna

- jedna kašičica praška za pecivo

- prstohvat soli

Za kremasti sloj s jabukama:

- tri jabuke srednje veličine

- 750 mililitara + 100 mililitara soka od jabuka

- tri kašike šećera

- dvije vrećice pudinga s okusom vanilije

Za kremu:

- 400 grama slatkog vrhnja

- 600 grama krem ​​sira

- četiri kašike šećera

Priprema:

Prvo pripremite biskvit. U posudi umutite jaja, šećer i sol. Kada smjesa postane pjenasta dodajte brašno i prašak za pecivo pa lagano sjedinite kašikom.

Sipajte smjesu u tepsiju ili kalup dimenzija 28 x 18 centimetara i pecite u zagrijanoj rerni na 180 stepeni nekih 25 minuta. Kada je biskvit pečen, ostavite ga da se u potpunosti ohladi, prije nego mu dodate kremasti sloj.

Dok se biskvit peče, ogulite jabuke i narežite na sitne kockice. U veću šerpu sipajte 750 mililitara soka od jabuke pa dodajte šećer. Kuhajte na laganoj vatri dok ne prokuha.

U manjoj posudi pomiješajte puding sa 100 mililitara soka pa sve dodajte u šerpu uz neprestano miješanje. Kada se smjesa zgusne, dodajte kockice jabuke. Promiješajte, kratko ohladite pa prelijte preko ohlađenog biskvita.

Slatko vrhnje umutite u čvrst šlag, a u drugoj posudi pomiješajte krem sir i šećer. Dodajte sir i šećer u šlag i pomiješajte. Dobijenu smjesu premažite preko kremastog sloja od jabuka. Kolač je potrebno dobro ohladiti, prenosi Kliks