Loto brojevi: Izvučena kombinacija u 44. kolu

Autor:ATV
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Bubanj je izbacio brojeve 44. kola igre Loto, koju zajedno organizuju Lutrija Republike Srpske i Državna lutrija Srbije. Dobitna kombinacija glasila je 9, 1, 20, 32, 25, 31 i 13.
Loto sedmica u ovom kolu bila je vrijedna 600.000 KM, ali glavnog dobitka nije bilo.
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Izvučeno je devet šestica, svaka vrijedna oko 5.665.
Loto plus je nosio premiju od nevjerovatnih 5 miliona i 30 hiljada maraka.
U ovoj igri su izvučeni brojevi 2, 16, 4, 20, 6, 17 i 3.
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Niko od igrača nije imao priliku da osvoji Loto plus sedmicu pa je već nakon šestog izvučenog broja bilo jasno da glavne premije neće biti.
U 44. kolu je izvučena i Loto Džoker kombinacija.
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Ona je glasila 892004.
Inače premija za Džoker iznosila je 800.000 konvertibilnih maraka, ali ni ona nije izvučena.
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