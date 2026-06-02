Loto brojevi: Izvučena kombinacija u 44. kolu

Bubanj je izbacio brojeve 44. kola igre Loto, koju zajedno organizuju Lutrija Republike Srpske i Državna lutrija Srbije. Dobitna kombinacija glasila je 9, 1, 20, 32, 25, 31 i 13.

Loto sedmica u ovom kolu bila je vrijedna 600.000 KM, ali glavnog dobitka nije bilo.

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Izvučeno je devet šestica, svaka vrijedna oko 5.665.

Loto plus

Loto plus je nosio premiju od nevjerovatnih 5 miliona i 30 hiljada maraka.

U ovoj igri su izvučeni brojevi 2, 16, 4, 20, 6, 17 i 3.

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Niko od igrača nije imao priliku da osvoji Loto plus sedmicu pa je već nakon šestog izvučenog broja bilo jasno da glavne premije neće biti.

Džoker

U 44. kolu je izvučena i Loto Džoker kombinacija.

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Ona je glasila 892004.

Inače premija za Džoker iznosila je 800.000 konvertibilnih maraka, ali ni ona nije izvučena.