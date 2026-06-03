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Upozorenje: U Srpskoj jaka kiša i vjetar, moguć i grad!

Autor:

ATV
03.06.2026 08:41

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Упозорење: У Српској јака киша и вјетар, могућ и град!
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas se očekuju kiša i pljuskovi sa grmljavinom, koji će se sa zapada širiti ka jugu i istoku.

Očekuju se i lokalne nepogode uz jače pljuskove, jak vetar, a moguća je i pojava grada, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Tokom prijepodneva na zapadu jačaju kiša i pljuskovi sa grmljavinom, prenosi Srna.

Uveče na sjeveru i zapadu prestanak padavina, a na jugu će biti jačih pljuskova uz obilnije padavine u kratkom periodu.

Vjetar slab do umjeren jugozapadni, tokom dana u skretanju na umjeren sjeverozapadni. U zonama pljuskova povremeno jak vetar.

Maksimalna temperatura vazduha od 18 na krajnjem zapadu do 28 stepeni Celzijusovih na istoku.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Srpskoj i FBiH bilo pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu zemlje zabilježeni su lokalni pljuskovi.

Temperatura vazduha izmjerena u 8.00 časova: Sokolac 10, Ivan sedlo i Rudo 12, Gacko, Han Pijesak, Čemerno i Foča 13, Srebrenica i Višegrad 14, Drinić i Mrkonjić Grad 15, Drvar, Sanski Most, Sarajevo, Kneževo i Kalinovik 16, Livno, Tuzla, Bileća, Zvornik, Srbac, Novi Grad i Prijedor 17, Banjaluka i Doboj 18, Bijeljina 19, Gradačac, Mostar i Trebinje 20 stepeni Celzijusovih.

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