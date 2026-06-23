Venera je na strani ovih znakova: Ljubav bi ih mogla iznenaditi prije jula

Ljeto je tek počelo, a astrolozi već govore o jednom od najuzbudljivijih ljubavnih godišnjih doba. Razlog je taj što se Venera, planeta ljubavi, lepote i veza, trenutno nalazi u vatrenom znaku Lava. Ovaj tranzit donosi više samopouzdanja, strasti i želje da otvoreno pokažete svoje emocije.

Za razliku od perioda kada je Venera bila u osjetljivijim i rezervisanijim znacima, Venera u Lavu podstiče ljude da budu hrabriji u ljubavi. Mnogima će biti lakše da priznaju svoja osjećanja, naprave prvi korak ili se otvore novim poznanstvima. Astrolozi vjeruju da bi narednih nekoliko nedjelja moglo doneti najviše prilika za romantiku, flert i nove početke u njihovim ljubavnim životima.

Lav

Nije iznenađenje da će Lavovi osjetiti najblagotvornije efekte ovog tranzita. Venera u njihovom znaku pojačava atraktivnost, harizmu i samopouzdanje. Mnogi Lavovi će biti u centru pažnje, a nova poznanstva će doći gotovo spontano. Ako ste rođeni u ovom znaku, sada je pravo vrijeme da pokažete svoja osjećanja ili napravite potez koji dugo odlažete.

Ovan

Vatrena energija Venere u Lavu je odličan spoj za Ovnove. Pred njima su nedjelje pune uzbuđenja, spontanih susreta i prilika za novu ljubav. Oni koji su već u vezi mogli bi ponovo da rasplamsaju varnicu koja ih je spojila na početku njihove veze, dok bi samci mogli da upoznaju nekoga ko će ih odmah zaintrigirati.

Strijelac

Za Strelca, ovaj tranzit donosi želju za avanturom, putovanjima i novim iskustvima. Upravo na takvim mestima bi se mogla pojaviti osoba koja će privući njihovu pažnju. Ljubavne prilike će se pojaviti iznenada, a mnogi Strijelci mogu biti iznenađeni koliko brzo zaljubljenost može da se pretvori u nešto više.

Blizanci

Blizanci će tokom ovog perioda imati više prilika da upoznaju nove ljude nego inače. Njihova komunikativnost i šarm dolaze do izražaja, a mnogi razgovori bi mogli da prerastu u nešto ozbiljnije. Posebno su naglašena poznanstva preko prijatelja, društvenih događaja i putovanja.

Vaga

Vage će uživati u povećanoj društvenoj aktivnosti i osećaju da su primjećene. Venera, njihova vladajuća planeta, sada im pomaže da lakše ostvare ono što žele u ljubavi. Za mnoge pripadnike ovog znaka, ovo bi mogao biti period novih početaka, ali i važnih odluka u postojećim vezama.

(indeks)