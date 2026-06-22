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Zašto Merkur i Mjesec govore više o vama od horoskopskog znaka?

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 21:07

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Хороскоп
Foto: pexels/arc-fotos

Većina ljudi poistovećuje svoj horoskop sa znakom Sunca pod kojim su rođeni, pa se osobine karaktera, ponašanje i životni stavovi često pripisuju tome da li je neko Lav, Vaga ili Jarac. Međutim, astrolozi ističu da znak Sunca nije jedini, a neki kažu na najvažniji faktor u oblikovanju ličnosti.

Tvrde da je planeta koja najviše govori o karakteru osobe zapravo Merkur, mada Mjesec i znak takođe igraju veliku ulogu. Upravo se Merkur smatra ključnim za razumijevanje načina razmišljanja, komunikacije i svakodnevnog ponašanja.

Merkur otkriva kako razmišljate i komunicirate

U astrologiji, Merkur je planeta koja vlada intelektom, logikom, komunikacijom i učenjem. Vjeruje se da njegov položaj u trenutku rođenja otkriva kako osoba obrađuje informacije, donosi odluke i izražava svoje misli.

Zbog toga dvije osobe rođene pod istim horoskopskim znakom mogu biti potpuno različite. Na primjer, dva Blizanca, jedan sa Merkurom u Raku, a drugi u Ovnu, imaće primjetno različite stilove komunikacije i razmišljanja. Astrolozi koriste položaj Merkura da objasne zašto su neki ljudi direktni i impulsivni u razgovoru, dok drugi pažljivo biraju riječi i pokušavaju da izbjegnu sukob.

Mjesec otkriva emocionalnu stranu ličnosti

Dok Merkur opisuje misaone procese, Mesec je u astrologiji odgovoran za osjećanja, intuiciju i unutrašnji svijet pojedinca. Njegov položaj u natalnoj karti, tvrde astrolozi, pokazuje kako se osoba nosi sa stresom, šta joj daje osjećaj sigurnosti i kako izražava emocije. Iz tog razloga, Mjesec se smatra ključem za razumijevanje intimnije strane ličnosti koja nije uvijek vidljiva na prvi pogled.

Sunce i dalje igra važnu ulogu

Sunce, koje određuje horoskopski znak poznat većini, predstavlja fundamentalni identitet i vitalnu energiju. Ono opisuje sliku koju osoba želi da projektuje svijetu i način na koji teži da ostvari svoj potencijal. Međutim, astrolozi naglašavaju da je ličnost mnogo složenija od samog Sunčevog znaka i da se potpuna slika karaktera može dobiti samo analizom međusobnog odnosa Sunca, Mjeseca, Merkura i podznakova.

Ličnost kao astrološki mozaik

Za razliku od pojednostavljenih dnevnih horoskopa, natalna astrologija posmatra ličnost kao složen mozaik. Zasnovana je na ideji da nijedna planeta ne djeluje izolovano. Svaka od njih simbolizuje dio ličnosti i samo njihovi međusobni odnosi stvaraju jedinstvenu kombinaciju osobina koje karakterišu svaku osobu.

(indeks)

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