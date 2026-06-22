Narodno vjerovanje kaže da ove biljke čuvaju kuću od nesreće: Uberite ih prije kraja juna

Autor:ATV redakcija
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Početak ljeta oduvijek je imao posebno mjesto u narodnim vjerovanjima. Vjerovalo se da upravo u junu priroda dostiže vrhunac svoje snage, pa su biljke ubrane u tom periodu smatrane naročito ljekovitim i blagotvornim.
Nisu ih koristili samo za čajeve i meleme, već su ih unosili u domove kao zaštitu od nesreće, bolesti i loše energije.
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U narodnoj tradiciji početak juna smatrao se vremenom "prvih ljetnjih trava", kada biljke imaju najveću moć.
Zato su se ljudi budili prije izlaska sunca i odlazili u polja i livade kako bi ubrali najvrednije ljekovite biljke.
Među njima posebno mjesto zauzimala je hajdučka trava, koju su naši stari smatrali gotovo univerzalnim lijekom.
Vjerovalo se da pomaže kod brojnih tegoba i da čuva zdravlje cijele porodice.
Kamilica je bila simbol smirenosti i koristila se za umirenje tijela i duha, dok je nana bila nezaobilazna tokom ljetnih dana jer osvježava i pomaže kod iscrpljenosti.
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Posebno poštovanje pratilo je kantarion, poznat i kao Gospina trava. Smatralo se da nosi sunčevu energiju i da štiti čovjeka od zla, bolesti i nesreće. Grančice kantariona često su se ostavljale pored vrata ili prozora kako bi čuvale dom tokom cijele godine.
Pelin je takođe imao važno mjesto u narodnim običajima. Njegova gorčina povezivala se sa pročišćenjem i zaštitom od negativnih uticaja. Vjerovalo se da njegov miris tjera sve što je loše i unosi snagu u domaćinstvo.
Bosiljak je možda i najpoznatija biljka u srpskoj tradiciji. Smatran je svetom biljkom koja donosi blagoslov, mir i napredak. Zato se često čuvao u kući, sušio i koristio tokom cijele godine u različitim običajima i vjerskim obredima.
Prema narodnim vjerovanjima, ove biljke nisu bile samo dio prirode već i svojevrsni čuvari doma.
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Često su se stavljale iza ikona, kačile iznad ulaznih vrata ili čuvale u posebnim kutijama kao amajlije. Vjerovalo se da njihov miris umiruje prostor, tjera nesreću i pomaže da u kući vladaju sloga i blagostanje.
U nekim krajevima Srbije postojalo je i vjerovanje da se prva biljka ubrana početkom ljeta ne koristi odmah, već se čuva tokom cijele godine kao simbol zaštite i sreće za ukućane.
Na taj način biljke nisu predstavljale samo lijek iz prirode, već i važan dio tradicije, vjerovanja i svakodnevnog života. Njihova simbolika sačuvala se do danas, pa mnogi i dalje vjeruju da bosiljak, kantarion, pelin i druge ljetne biljke donose posebnu energiju, zdravlje i mir u dom, piše k1info.
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