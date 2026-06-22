Narodno vjerovanje kaže da ove biljke čuvaju kuću od nesreće: Uberite ih prije kraja juna

Početak ljeta oduvijek je imao posebno mjesto u narodnim vjerovanjima. Vjerovalo se da upravo u junu priroda dostiže vrhunac svoje snage, pa su biljke ubrane u tom periodu smatrane naročito ljekovitim i blagotvornim.

Zaštita od nesreće

Nisu ih koristili samo za čajeve i meleme, već su ih unosili u domove kao zaštitu od nesreće, bolesti i loše energije.

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Biljke imaju najveću moć

U narodnoj tradiciji početak juna smatrao se vremenom "prvih ljetnjih trava", kada biljke imaju najveću moć.

Zato su se ljudi budili prije izlaska sunca i odlazili u polja i livade kako bi ubrali najvrednije ljekovite biljke.

Hajdučka trava

Među njima posebno mjesto zauzimala je hajdučka trava, koju su naši stari smatrali gotovo univerzalnim lijekom.

Vjerovalo se da pomaže kod brojnih tegoba i da čuva zdravlje cijele porodice.

Kamilica

Kamilica je bila simbol smirenosti i koristila se za umirenje tijela i duha, dok je nana bila nezaobilazna tokom ljetnih dana jer osvježava i pomaže kod iscrpljenosti.

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Kantarion

Posebno poštovanje pratilo je kantarion, poznat i kao Gospina trava. Smatralo se da nosi sunčevu energiju i da štiti čovjeka od zla, bolesti i nesreće. Grančice kantariona često su se ostavljale pored vrata ili prozora kako bi čuvale dom tokom cijele godine.

Pelin

Pelin je takođe imao važno mjesto u narodnim običajima. Njegova gorčina povezivala se sa pročišćenjem i zaštitom od negativnih uticaja. Vjerovalo se da njegov miris tjera sve što je loše i unosi snagu u domaćinstvo.

Bosiljak

Bosiljak je možda i najpoznatija biljka u srpskoj tradiciji. Smatran je svetom biljkom koja donosi blagoslov, mir i napredak. Zato se često čuvao u kući, sušio i koristio tokom cijele godine u različitim običajima i vjerskim obredima.

Prema narodnim vjerovanjima, ove biljke nisu bile samo dio prirode već i svojevrsni čuvari doma.

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Amajlije

Često su se stavljale iza ikona, kačile iznad ulaznih vrata ili čuvale u posebnim kutijama kao amajlije. Vjerovalo se da njihov miris umiruje prostor, tjera nesreću i pomaže da u kući vladaju sloga i blagostanje.

U nekim krajevima Srbije postojalo je i vjerovanje da se prva biljka ubrana početkom ljeta ne koristi odmah, već se čuva tokom cijele godine kao simbol zaštite i sreće za ukućane.

Na taj način biljke nisu predstavljale samo lijek iz prirode, već i važan dio tradicije, vjerovanja i svakodnevnog života. Njihova simbolika sačuvala se do danas, pa mnogi i dalje vjeruju da bosiljak, kantarion, pelin i druge ljetne biljke donose posebnu energiju, zdravlje i mir u dom, piše k1info.