Nisu mu platili radove, on im se osvetio i sve snimio

Jedan dekorater izrazio je veliko nezadovoljstvo nakon što ga je klijent angažovao za farbanje vrtne ograde, ali je nakon završenog posla odbio da plati račun.

Ogorčen i, kako se navodi, ostavljen bez novca, preduzetnik je odlučio uzeti stvar u svoje ruke i uzvratiti na način koji je izazvao snažne reakcije javnosti.

Region Toplotni talas u Hrvatskoj biće sve jači, najavljeno i nevrijeme

Istovremeno je uputio i upozorenje svima koji nisu zadovoljni uslugom ili pokušavaju izbjeći plaćanje.

Prema dostupnim informacijama, klijent je angažovao firmu Finišing Tač Sprejers kako bi njegova vrtna ograda dobila novo ruho, što je posebno aktualno tokom ljeta kada se više vremena provodi na otvorenom. Plan je bio da se izvorna smeđa drvena ograda pretvori u modernu tamnosivu završnu obradu, prenosi "Dnevno".

Ali nakon što je posao završen, klijent je izrazio nezadovoljstvo rezultatom i odbio platiti obavljeni rad. Nakon što uplata nije stigla, dekorater je, kako navodi, bio "jako naporno radio" na projektu te je odlučio reagovati. U viralnom TikTok videu prikazao je spornu sivu ogradu i objasnio što je uslijedilo nakon neplaćanja:

"Ne možemo platiti, odnijećemo je", izjavio je preduzetnik, opisujući svoju reakciju.

Slatka osveta

Zatim je na ogradu nanio sredstvo za skidanje boje te je isprao peračem visokog pritiska, čime je panelima vratio njihovu izvornu zlatnosmeđu boju:

Svijet Misteriozni zvuk koji je uznemirio Pacifik: Naučnici otkrili još strašniju istinu

"Vratili smo nam boju jer kupac nije htio platiti", rekao je u videu.

Nakon toga je gledaoce upitao: "Biste li učinili isto?", a u kasnijem ažuriranju dodao je i da su ga nakon svega ponovo kontaktirali.

"Traže od mene da se vratim i ponovo je obojim, rekavši da će sada platiti dvostruki iznos unaprijed”, otkrio je.

Brojne reakcije

Video je brzo postao viralan i izazvao niz komentara korisnika društvenih mreža.

Jedan je korisnik napisao:

"Nikad ne razumijem zašto ljudi misle da jednostavno ne mogu platiti za obavljeni posao… niko više nema morala".

Drugi je komentarisao: "Izgleda bolje sada".

Srbija Djed (88) sa vještačkim kukom upao u okno sa cijevima i ostao zaglavljen

Treći je dodao: "Nikad neću razumjeti zašto ljudi uništavaju svoje ograde užasnom sivom bojom. Kladim se da su bili sretni što sada nisu platili".

Jedan TikTok korisnik pohvalio je potez privrednika:

"Učinili ste im uslugu, izgleda fantastično".

Ipak, pojavilo se i objašnjenje jednog gledaoca koji je pokušao razjasniti tehnički dio: "Mislite da je perač pod pritiskom skinuo boju? Očigledno je dodao sredstvo za skidanje boje, a zatim je isprao pod pritiskom. Stoga taj pogled ‘prije’".