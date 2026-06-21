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Ove znakove očekuje veliki finansijski bum: Da li ste među njima?

Autor:

ATV redakcija
21.06.2026 11:20

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Жена у ружичастој хаљини разиграно баца аргентинске пезосе у затвореном простору.
Foto: Diego Fioravanti/Pexels

Početak ljeta mnogima donosi nova očekivanja, ali će za dva horoskopska znaka naredni period biti posebno značajan kada je riječ o novcu. Nakon mjeseci neizvjesnosti, odlaganja i finansijskog pritiska, pred njima se otvara mogućnost da konačno odahnu i stabilizuju budžet.

Astrolozi smatraju da prva polovina jula, a pogotovo 5. jul, donosi snažne promjene na finansijskom planu, a posebno će ih osjetiti Bikovi i Vage. Mnogi pripadnici ovih hororskopskih znakova mogli bi da dobiju novac koji dugo čekaju ili da im se ukažu prilike koje značajno popravljaju materijalnu situaciju.

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Za Bikove se otvara period u kojem stvari dolaze na svoje mjesto. Ono što je mjesecima bilo zakočeno ili odlagano sada polako počinje da se rješava. Moguće su isplate zaostalih potraživanja, vraćanje dugova, završetak administrativnih procesa ili priliv novca iz izvora na koje su gotovo zaboravili. Ovo je odličan trenutak za sređivanje budžeta i donošenje važnih odluka vezanih za buduće troškove.

Vaga

Vagama jul donosi zanimljive poslovne mogućnosti koje bi mogle direktno uticati na njihov finansijski status. Pred njima su pregovori, ponude ili projekti koji imaju potencijal da donesu značajnu zaradu.

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Mnogi pripadnici ovog znaka mogli bi da dobiju dodatni prihod kroz posao kojim se već bave, dok će neki biti prijatno iznenađeni ponudom koju nisu očekivali. Osjećaj finansijske nesigurnosti polako ostaje iza njih, a dolazi period u kojem će lakše planirati troškove i ulaganja.

(Žena Blic)

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