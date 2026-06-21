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Malo čudo u BiH: Košuta donijela crno mladunče na svijet

Autor:

ATV redakcija
21.06.2026 15:31

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Црно младунче кошуте
Foto: Screenshot

Park Goranci kod Mostara dobio je novog stanovnika. U tamošnjem Zoo vrtu, košuta je na svijet donijela mladunče potpuno crne boje, koje je već privuklo pažnju posjetilaca.

"Naša košuta postala je ponosna mama, a na svijet je donijela preslatko crno tele!", naveli su iz Parka Goranci te dodali kako se majka i mladunče osjećaju dobro.

Prve dane provode zajedno, polako se navikavajući jedno na drugo i na svijet oko sebe.

Биљана Танасијевић Вуксановић

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Neobična boja krzna posebno je iznenadila posjetioce, koji najmlađeg stanovnika Parka već nazivaju pravim malim čudom prirode.

"Ovaj neobični mališan već privlači pažnju posjetilaca svojom tamnom bojom krzna i znatiželjnim pogledom", poručuju iz Parka Goranci, dodajući kako priroda uvijek iznova zna iznenaditi i podsjetiti nas koliko su njena čuda posebna, prenosi "Bljesak".

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Tagovi :

Košuta

Crno mladunče košute

Mostar

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