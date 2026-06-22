Komarci najčešće ujedaju ljude sa ovom krvnom grupom: Da li ste među njima?

Da li komarci zaista biraju određene ljude? Istraživanja pokazuju da neke osobe privlače više od drugih, a jedan od razloga može biti i krvna grupa. Naučnici su otkrili da ljudi sa određenom krvnom grupom češće postaju meta ovih dosadnih insekata. Evo šta kažu istraživanja i zašto se to dešava.

Mnogi vjeruju da komarci ujedaju nasumično i da krvna grupa nema nikakve veze s tim. Ipak, brojna istraživanja sprovedena tokom posljednjih nekoliko decenija pokazala su da ovi insekti imaju određene preferencije kada biraju koga će ubosti.

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Naučnici su otkrili da komarce posebno privlače osobe sa krvnom grupom O. Iako to nije jedini faktor koji utiče na njihov izbor, rezultati više studija ukazuju na to da su ljudi sa nultom krvnom grupom češće meta uboda nego ostali.

Zašto komarci više vole određene ljude?

Na površini crvenih krvnih zrnaca nalaze se antigeni koji određuju krvnu grupu. Kod osoba sa krvnom grupom O prisutan je takozvani H-antigen, koji kod mnogih ljudi dospeva i u znoj, pljuvačku i druge telesne tečnosti.

Stručnjaci smatraju da komarci mogu da prepoznaju ove hemijske signale. Zbog toga osobe sa krvnom grupom O, naročito takozvani "sekretori", mogu biti privlačnije komarcima od ljudi sa drugim krvnim grupama. Ipak, krvna grupa je samo jedan od faktora koji utiču na to koliko će nekoga komarci privlačiti.

Šta su pokazala istraživanja?

Još sedamdesetih godina prošlog vijeka sprovedeni su prvi eksperimenti koji su ukazali na vezu između krvne grupe i privlačnosti za komarce. Kasnija istraživanja dodatno su potvrdila da komarci češće slijeću na osobe sa krvnom grupom O nego na ljude sa drugim krvnim grupama.

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Slični rezultati zabilježeni su i u novijim studijama sprovedenim na različitim vrstama komaraca, uključujući azijskog tigrastog komarca i vrste koje prenose denga groznicu i Zika virus. U kontrolisanim uslovima, komarci su najčešće birali osobe sa krvnom grupom O, što ukazuje na to da krvna grupa može imati određenu ulogu u njihovom izboru domaćina.

Krvna grupa nije jedini razlog

Iako brojna istraživanja ukazuju na to da krvna grupa može da utiče na privlačnost za komarce, stručnjaci naglašavaju da ona nije presudan faktor.

Na to koliko će nekoga komarci privlačiti utiču i tjelesna temperatura, količina ugljen-dioksida koju osoba izdiše, sastav znoja, miris kože, pa čak i bakterije koje prirodno žive na njenoj površini. Upravo zbog kombinacije svih ovih faktora, dve osobe sa istom krvnom grupom mogu imati potpuno različita iskustva kada je riječ o ubodima komaraca.

Srećnici koje komarci rjeđe primjećuju

Oko 15 odsto ljudi pripada grupi takozvanih "nesekretora". Za razliku od većine populacije, oni ne izlučuju antigene svoje krvne grupe putem znoja i drugih tjelesnih tečnosti, pa komarci teže prepoznaju njihove hemijske signale.

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Zbog toga nije neobično da osoba sa krvnom grupom O ipak ne bude među omiljenim metama komaraca. To pokazuje da na privlačnost za ove insekte utiče čitav niz faktora, a ne samo krvna grupa.

Prirodni mirisi koji mogu pomoći protiv komaraca

Iako nijedna prirodna metoda ne pruža potpunu zaštitu, određeni mirisi mogu privremeno da odbiju komarce. Među najpoznatijima su etarska ulja citronele, lavande, eukaliptusa, nane i karanfilića.

Mnogi koriste i bosiljak, ruzmarin, pelin ili muškatle u dvorištu i na terasi, jer njihov miris može doprinijeti tome da komarci budu manje prisutni u neposrednoj blizini.

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Ako vam se čini da ste tokom ljeta stalno na meti komaraca, moguće je da krvna grupa ima određenu ulogu. Ipak, naučnici ističu da na privlačnost za komarce utiče kombinacija više faktora – od hemijskih signala koje tijelo emituje do tjelesne temperature i mirisa kože – pa krvna grupa predstavlja samo jedan dio te složene slike.

(ŽenaBlic)