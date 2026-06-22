Aleksandra Prijović obara rekorde

Regionalna muzička zvijezda Aleksandra Prijović ponovo je pomjerila granice kada je riječ o slušanosti na digitalnim platformama.

Njen novi album izazvao je pravu euforiju među publikom, a brojke koje stižu svega nekoliko dana nakon objave potvrđuju da je riječ o jednom od najvećih muzičkih projekata godine.

Prve informacije o izuzetnom uspjehu novog albuma podijelio je putem Instagrama Danijel Blaško, menadžer Aleksandre Prijović.

Upravo su na ovim nalozima objavljeni podaci koji pokazuju da je album za samo tri dana od objavljivanja zabilježio više od 10 miliona pregleda i slušanja na jutjub platformi čime je Aleksandra još jednom dokazala da se nalazi na samom vrhu regionalne muzičke scene.

Ogroman interes publike vidljiv je iz dana u dan, a pregledi i reakcije nastavljaju rasti iz sata u sat.

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Posebnu pažnju publike privukli su i visokobudžetni spotovi koji prate svaku pjesmu na albumu. Vizuelna produkcija podignuta je na najviši nivo, a svaki video donosi jedinstvenu priču koja vjerno prati emociju i radnju pjesme.

S obzirom na impresivan početak i rekordnu slušanost, očekuje se da će album u narednim sedmicama nastaviti rušiti rekorde na svim digitalnim platformama a pojedine pjesme su se već izdvojile kao hit ljeta.

Prema informacijama bliskim timu pjevačice, uskoro bi trebala početi regionalna promocija albuma a što će i publici u nekoliko BiH gradova pružiti priliku da ovog ljeta premijerno čuju nove pjesme u svom gradu.

Ako je suditi prema prvim rezultatima, Aleksandra Prijović još jednom je potvrdila status jedne od najtraženijih i najslušanijih regionalnih zvijezda, a njen novi album već sada se može svrstati među najveće muzičke uspjehe godine.

/Nezavisne novine/