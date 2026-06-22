Poznatu sportistkinju pregazio auto

Teške vijesti pogodile su slovački i svjetski sport: u 24. godini preminula je slovačka reprezentativka u streličarstvu Denisa Hurban Barankova.

O tome je javnost u ponedjeljak obavijestio Slovački streličarski savez (SLZ) na svojoj zvaničnoj Fejsbuk stranici.

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"Sa dubokim žaljenjem i velikom tugom primili smo šokantnu vijest da je u noći između nedjelje i ponedjeljka, u 24. godini, preminula Denisa Hurban Barankova, žrtva tragičnih okolnosti. Njenom suprugu Vladimiru Hurbanu, cijeloj porodici, svim bližnjima i prijateljima dvostruke olimpijke, u ime Slovačkog streličarskog saveza i sportske zajednice, želimo mnogo snage u ovim izuzetno teškim trenucima suočavanja sa iznenadnim i ogromnim gubitkom. Sa poštovanjem se sjećamo. Nikada nećemo zaboraviti", piše u saopštenju SLZ-a.

Prema informacijama TV Markiza, Barankovu je u nedjelju uveče udario automobil na parkingu u bratislavskom naselju Petržalka. Zajedno sa njom, povrede je zadobila i jedanaestogodišnja djevojčica, obje su prevezene u bolnicu.

Hurban Barankova je predstavljala Slovačku na Olimpijskim igrama u Tokiju 2020. i u Parizu 2024. Na Evropskom prvenstvu 2021. godine osvojila je bronzu u disciplini olimpijski luk, što je bila prva istorijska medalja za Slovačku na kontinentalnom šampionatu.

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Prošle godine je osvojila zlatnu medalju na Svjetskim igrama u kineskom Čengduu u terenskom streličarstvu, prenosi "sport alo".