Preko dvije hiljade djece bez mjesta u javnim vrtićima u Banjaluci

Za 600 mjesta u javnim vrtićima u Banjaluci dosad je evidentirano oko 2.700 pristiglih prijava. Obrada prijava je u toku, a konačna rang-lista biće objavljena nakon što se završi bodovanje svih kandidata.

I ove godine hiljade mališana ostalo je bez svog mjesta. Najveći problem je nedostatak prostornih i kadrovskih kapaciteta, kaže Boris Gluvić, otac troje male djece. Zbog toga, roditelji su primorani da djecu upisuju u privatne vrtiće, gdje je iznos koji plaćaju značajno veći.

"Ono što bi bilo trenutno rješenje – da se dođe sa subvencijama do izjednačavanja cijena koje plaćaju roditelji djece u privatnim u odnosu na to kako je u javnim vrtićima. A ono što je vjerovatno najbolje rješenje i strateško rješenje je izgradnja prostornih kapaciteta i osposobljavanje kadrova", kaže Boris Gluvić, roditelj.

Bez mjesta su ostala i djeca zaposlenih u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Iz Sindikalne organizacije navode da ni ove godine nije zbrinuto 36 mališana čiji roditelji rade u javnim vrtićima, iako su više puta tražili da se za njih pronađe posebno rješenje.

"Stvarna potreba zajednica je mnogo veća u odnosu na trenutne kapacitete. Svako predškolsko dijete koje ostane van sistema, a evidentno je da će ostati – ono ostane uskraćeno za dio socijalnih kompetencija koje vrtić, kao sigurno utočište, pruža. I to je briga svih nas koji se time bavimo", kaže Slađana Mišić, predsjednik Sindikalnog odbora Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka.

Kabinet predsjednika Republike Srpske ranije je obezbijedio sredstva za izgradnju novih vrtića širom Republike Srpske, dok su radovi u drugim lokalnim zajednicama pri kraju, u Banjaluci još nisu ni počeli. Iz Grada tvrde da su potrebnu dokumentaciju dostavili, dok iz Kabineta predsjednika navode da ona nije kompletirana.

"Zamislite da mi raspisujemo 1.000 mjesta, ovo opterećenje bi se smanjilo i rasteretilo i po privatnim vrtićima, gdje bi po zakonu tržišta moralo doći do korekcije cijena. Tako da izgradnja onih vrtića o kojima se priča već preko godinu dana, mislim da bi trajno riješila problem u Banjaluci", kaže Petar Jokanović, direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka.

Prošle godine Skupština grada usvojila je odluku kojom je predviđeno izjednačavanje troškova roditelja čija djeca pohađaju javne i privatne vrtiće, međutim ona nije zaživjela u praksi.

"U budžetu za 2025. godinu SNSD je uložio amandman u budžetu i obezbijedio sredstva kako bi izjednačio subvencije za roditelje čija djeca idu u privatne vrtiće. Za tu potrebu je izdvojeno preko 6 miliona maraka, međutim Gradska uprava to nije željela da uradi", kaže Bogoljub Zeljković, odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka

Svakog ljeta broj prijava daleko premaši broj slobodnih mjesta. Za mnoge porodice upis u javni vrtić postaje pitanje sreće.