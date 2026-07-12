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Potop na Laušu nakon kratkog pljuska: Karađorđeva ulica postala jezero, mještani ogorčeni

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ATV redakcija
12.07.2026 14:24

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Лауш поплављена улица
Foto: Glas Srpske/printscreen

Kratkotrajni ljetni pljusak ponovo je napravio haos u banjalučkom naselju Lauš, gdje se dio Karađorđeve ulice, od brojeva 161 do 189, pretvorio u pravo jezero.

Oborinske vode liju niz cestu, a mještani javljaju da je bujica na ulicu izbacila veliku količinu fekalija, zbog čega se naseljem širi nesnošljiv i neprijatan miris.

- Čim padne kiša, ulica postane rijeka, a danas doslovno plivamo u fekalijama. Strahujemo od zaraze, a moramo sve da očistimo - poručili su ogorčeni mještani naselja Lauš, te apelovali na nadležne službe da konačno riješe ovaj višegodišnji problem.

(Glas Srpske)

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Tagovi :

Banjaluka

Lauš

poplavljena ulica

Kiša

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