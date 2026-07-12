Potop na Laušu nakon kratkog pljuska: Karađorđeva ulica postala jezero, mještani ogorčeni

Autor:ATV redakcija
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Kratkotrajni ljetni pljusak ponovo je napravio haos u banjalučkom naselju Lauš, gdje se dio Karađorđeve ulice, od brojeva 161 do 189, pretvorio u pravo jezero.
Oborinske vode liju niz cestu, a mještani javljaju da je bujica na ulicu izbacila veliku količinu fekalija, zbog čega se naseljem širi nesnošljiv i neprijatan miris.
- Čim padne kiša, ulica postane rijeka, a danas doslovno plivamo u fekalijama. Strahujemo od zaraze, a moramo sve da očistimo - poručili su ogorčeni mještani naselja Lauš, te apelovali na nadležne službe da konačno riješe ovaj višegodišnji problem.
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