Potop na Laušu nakon kratkog pljuska: Karađorđeva ulica postala jezero, mještani ogorčeni

Kratkotrajni ljetni pljusak ponovo je napravio haos u banjalučkom naselju Lauš, gdje se dio Karađorđeve ulice, od brojeva 161 do 189, pretvorio u pravo jezero.

Oborinske vode liju niz cestu, a mještani javljaju da je bujica na ulicu izbacila veliku količinu fekalija, zbog čega se naseljem širi nesnošljiv i neprijatan miris.

- Čim padne kiša, ulica postane rijeka, a danas doslovno plivamo u fekalijama. Strahujemo od zaraze, a moramo sve da očistimo - poručili su ogorčeni mještani naselja Lauš, te apelovali na nadležne službe da konačno riješe ovaj višegodišnji problem.

(Glas Srpske)