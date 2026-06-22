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Naša banka nastavlja saradnju sa šampionkom Sarom Ćirković nakon pobjede na Balkan Boksing 8

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ATV redakcija
22.06.2026 09:08

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Наша банка и Сара Ћирковић настављају успјешну сарадњу након њене нове побједе на професионалној боксерској ревији Балкан Боксинг 8 у Београду, а уговор о наставку сарадње потписали су Новак Попић, члан Управе Наше банке, и Мирко Ждрало, тренер Саре Ћирковић и селектор женске боксерске репрезентације Србије.
Foto: Ustupljena fotografija

Naša banka i Sara Ćirković nastavljaju uspješnu saradnju nakon njene nove pobjede na profesionalnoj bokserskoj reviji Balkan Boksing 8 u Beogradu, a ugovor o nastavku saradnje potpisali su Novak Popić, član Uprave Naše banke, i Mirko Ždralo, trener Sare Ćirković i selektor ženske bokserske reprezentacije Srbije.

Naša banka nastavlja saradnju sa šampionkom Sarom Ćirković nakon pobjede na Balkan Boxing 8 

Na profesionalnom bokserskom događaju Balkan Boxing 8, održanom u beogradskoj Ložionici, Sara Ćirković ostvarila je još jednu značajnu pobjedu u profesionalnom ringu. U meču protiv ganijske bokserke Leticije Amanue Ankrah, Sara je prikazala siguran nastup, kontrolu borbe i visok nivo tehničke pripremljenosti, nakon čega je protivnički ugao predao meč poslije četvrte runde.

Ovom pobjedom Sara je još jednom potvrdila status jedne od najistaknutijih bokserki regiona. Njen sportski put obilježili su veliki rezultati, među kojima se izdvajaju evropske titule, nastupi na velikim međunarodnim takmičenjima i uspjesi u profesionalnom boksu. Svojim radom, disciplinom i rezultatima Sara predstavlja primjer istrajnosti, posvećenosti i šampionskog karaktera.

Događaju je, kao gost i predstavnik Naše banke, prisustvovao Novak Popić, član Uprave Naše banke, koji je pružio podršku Sari Ćirković i njenom timu.

Mirko Ždralo, trener Sare Ćirković i selektor ženske bokserske reprezentacije Srbije, jedno je od značajnih trenerskih imena u ženskom boksu regiona. Kao dugogodišnji trener Sare Ćirković, imao je važnu ulogu u njenom sportskom razvoju i ostvarivanju rezultata na evropskoj, svjetskoj i profesionalnoj sceni.

„Sara Ćirković je primjer sportistkinje koja svoj uspjeh gradi radom, disciplinom i istrajnošću. Naša banka je ponosna što nastavlja saradnju sa šampionkom koja svojim rezultatima pokazuje koliko su važni upornost, odgovornost i vjera u cilj. Njena pobjeda na događaju Balkan Boksing 8 još je jedna potvrda kvaliteta, karaktera i predanosti koje je izdvajaju“, poručio je Novak Popić, član Uprave Naše banke.

Nastavak saradnje sa Sarom Ćirković predstavlja potvrdu međusobnog povjerenja i zajedničkih vrijednosti koje su obilježile dosadašnje partnerstvo.

Naša banka čestita Sari na ostvarenoj pobjedi i želi joj mnogo uspjeha u nastavku sportske karijere.

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Naša banka a.d. Banjaluka

Naša Banka

Sara Ćirković

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