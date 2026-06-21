Pobjednik Zvezda Granda Bojan Ilievski imao veliki porok

Autor:ATV redakcija
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Bojan Ilievski iz Skoplja odnio je pobjedu u 19. sezoni Zvezda Granda prema glasovima publike.
Njegov mentor Đorđe David otkrio je da je on tokom teškog životnog perioda razmišljao da odustane od učešća u ovom muzičkom takmičenju.
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"U petom krugu je htio da izađe. U petom krugu je imao ozbiljan problem s glavom. Taj problem se zvao, kažem zvao, kocka. Ne razmišljajući o onome šta je familija i onome šta su njegovi trenuci i za šta ga je Bog napravio, otišao je pod led", rekao je Đorđe David, prenosi "Grand".
Dalje ga je uporedio s bivšim takmičarem Zvezda Granda Aleksandrom Josifovskim.
"Podsjetio me je na Josifovskog koji je imao dva problema, a kocka je najveći problem, veći i od droge i od alkohola", naveo je i otkrio da mu je postavio uslov.
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"Uslov se zvao ili - ili. Ovo nije samo njegova pobjeda u 'Zvezdama Granda' već i njegova pobjeda razuma jer sam ja ozbiljan tiranin kad su te stvari u pitanju. Nisam mu dao, nisam mu dozvolio. Čekao sam da se desi kraj, vjerovao sam u ovaj kraj", ispričao je.
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