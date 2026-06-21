Majmun ugrizao glumicu, preminula sedam dana kasnije

Porodica i advokat turske glumice Eče Irtem tvrde da ju je nedavno tokom putovanja na Tajland ugrizao majmun, a nedjelju dana kasnije bila je mrtva, sa tri rane na lijevoj ruci.

Eče je iznenada preminula 16. juna i prve informacije su glasile da je uzrok bio srčani udar.

Republika Srpska Minić: Vukovi sa Vučijaka - elitna herojska jedinica

Advokat Ugur Gekojun podneo je, međutim, zahtjev istanbulskom tužilaštvu da se tokom obdukcije u Institutu za sudsku medicinu uzme u obzir i saznanje da je nekoliko dana ranije glumicu ugrizao majmun makaki. U pismenoj izjavi za tužilaštvo naveo je da su na lijevoj ruci glumice pronađena tri traga, tačnije tri rane, te da je porodica potvrdila da ju je na Tajlandu ugrizao majmun.

"Nakon što su na lijevoj ruci naše klijentkinje Eče Irtem pronađena tri traga u razgovoru s članovima porodice rečeno nam je da ju je tokom putovanja na Tajland ugrizao majmun. U razgovorima sa stručnjacima utvrđeno je da ujed majmuna može imati smrtonosne posljedice, uključujući sepsu - trovanje krvi. Tužilaštvu je podnijet zahtjev da se i ovaj aspekt uzme u obzir pri obdukciji", saopštio je Gekojun.

Tajland, hramovi, makaki - i povratak bez srećnog kraja

Oko 10. juna Eče Irtem objavila je fotografije sa tajlandskog hrama - nasmijana, bez ikakvog nagovještaja drame. Upravo u takvim kompleksima, gdje se nalaze veliki hramovi, uobičajeno borave divlji makaki, za koje istraživanje podržano od strane CDC-a sprovedeno na 864 životinje u Tajlandu pokazuje da čak 78,5 posto njih nosi antitijela herpes B virusa.

Auto-moto EU odlučila: Nelegalna zamjena za bezbjednosni trougao

Po povratku u Tursku Eče je počela da se osjeća loše. Majka Nurija Irtem ispričala je da je kćerka imala ozbiljne stomačne tegobe koje su počele još na Tajlandu i nastavile se kod kuće.

Na sopstvenu proslavu rođendana nije htjela da ide jer joj je bilo loše, ali je na nagovor prijatelja otišla. Stanje joj se tokom večeri pogoršalo i napustila je slavlje ranije, vrativši se kući s majkom. Ubrzo potom, majka ju je pronašla bez znakova života.

Stručnjak: "Prije srčani ritam nego majmun"

Prof. dr Mehmet Čejhan, predsjednik Udruženja za infektivne bolesti Turske, pozvao je na oprez i odmjerenost u zaključivanju o uzrocima smrti glumice.

"U slučaju iznenadne smrti 35-godišnje žene, kao vjerovatniji uzrok treba razmatrati prateće zdravstvene probleme prije nego infekciju od majmuna. Kod mladih osoba sa iznenadnom smrću češće su u pitanju poremećaji srčanog ritma, aneurizma ili neotkrivena srčana bolest", rekao je Čejhan.

Region Još jedna tragedija na Jadranu: Utopio se dječak

Stručnjak je, ipak, potvrdio da majmuni mogu da prenose bjesnilo, herpes B virus i razne bakterijske infekcije, te da duboki ujed može dovesti do sepse. Uz to je napomenuo da bi i kombinacija alkohola s antidepresivima, kao i neka hemijska trovanja, mogla biti faktor - sve bez zvanične potvrde u ovom slučaju.

Ko je bila EČe Irtem

Eče Irtem bila je jedna od prepoznatljivih lica turske televizije, a domaćoj publici posebno je poznata po ulozi Išil u hit-seriji "Jedino ljubav".

Iza nje ostaju i uloge u serijama "Nova nevjesta", "Bahar" i regionalni megahit "Zabranjena jabuka".

(Informer)