Pjevačica šokirala priznanjem: "Nisam jela 10 dana, pila sam samo vodu"

Pjevačica Olja Bajrami sletjela je danas na beogradski aerodrom "Nikola Tesla", gdje je bila vidno raspoložena nakon povratka iz Grčke.

Razlog njenog boravka u Grčkoj bio je, kako navodi, desetodnevni detoks organizma tokom kojeg je sprovela strogi post.

Olja kaže da je cijeli proces radio u kontrolisanim uslovima i da je riječ o zdravstvenom putu, a ne o dijeti.

"Bila sam na nekom gladovanju, na postu u Grčkoj 10 dana, a onda sam otišla do Njemačke. Odradila sam privatna slavlja i sad se vraćam kući. Ovo je bio zdravstveni put u Grčku", rekla je Olja.

Ona je otkrila da je tokom detoksa pila isključivo vodu, što joj je, kako kaže, u početku teško palo.

"Otišla sam na detoks tijela i uma i baš mi se svidjelo. Prijalo mi je jako. Bili smo u nekoj vili, odvojeni, sa drugim ljudima. Samo sam vodu pila 10 dana. Bilo je fenomenalno. Prva tri dana mi je bilo teško, ali to je bilo samo psihiči. Ponovila bih to. Ja sam otišla da uradim dobar detoks tijela", rekla je Olja.

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Pjevačica je otkrila i da je tokom boravka dijelila sobu sa PR menadžerkom Novaka Đokovića, Aleksandrom.

"Ne mogu više da smršam, dovoljno sam. Sad idem prvo na kafu i dobar doručak. Nisam još stala na vagu, ali se desilo svašta. U sobi sam spavala sa PR menadžerkom Đokovića, Aleksandrom, i ona je isto gladovala. Zajedno smo i pojele prvu našu hranu. Mogle smo još dva dana sigurno da ostanemo", rekla je Olja.

/Telegraf/