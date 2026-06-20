Šok pred početak spektakla: Četiri člana žirija ne dolaze na finale "Zvezda Granda"

Finale "Zvezda Granda" samo što nije počelo, a četiri člana stručnog žirija večeras neće prisustvovati velikom spektaklu.

Sa velikog finala će neki od mentora ipak izostati.

Sanja Vučić ne može da dođe na finale zbog zakazanih nastupa, a ovoga puta u finalnoj večeri se neće pojaviti ni Dragan Kojić Keba, Aleksandar Milić Mili i Dara Bubamara koji takođe imaju obaveze, potvrđeno je za Blic.

Snežana Đurišić će kasniti, ali će stići do proglašenja pobjednika.

Redoslijed nastupa u velikom finalu:

Ivan Tolić (mentor Ceca)

Valentina Jović (mentor Ana Bekuta)

Midhat Keskin (mentor Sanja Vučić)

Anita Aleksić (mentor Dara Bubamara)

Adi Begić (mentor Ceca)

Minja Stanković (mentor Mili)

Damjan Vračar (mentor Sanja Vučić)

Milica Milovanović (mentor Snežana Đurišić)

Nenad Horvat (mentor Đorđe David)

Andreja Stojanović (mentor Snežana Đurišić)

Bojan Ilievski (mentor Đorđe David)

Mirjana Mitreva (mentor Đorđe David)

Lisdian Abreu de la Rosa (mentor Mili)

Mirsad Durmiši (mentor Keba)

Bubi Ademov (mentor Ceca)

Mina Mujkić (mentor Snežana Đurišić)

Mensur Abdijanović (mentor Dara Bubamara)

Anđela Nikšić (mentor Ana Bekuta)

Saša Stojaković (mentor Ceca)

Tamara Danilović (mentor Ceca)

Almir Mustafić (mentor Keba)

Elmedina Laličić (mentor Ana Bekuta)

Kako da glasate za svog favorita: Detaljno uputstvo po zemljama

Kako bi vaš glas bio važeći, potrebno je da u poruci pošaljete samo redni broj opcije, odnosno kandidata, na kratki broj namijenjen za vašu državu. Pažljivo pratite sledeća uputstva jer svaki glas može biti presudan:

Srbija: Poruka se šalje na broj 1010 (Cijena: 36 RSD sa uračunatim PDV-om).

Bosna i Hercegovina: Poruka se šalje na broj 091 410 719 (Cijena: 0,59 BAM sa uračunatim PDV-om).

Crna Gora: Poruka se šalje na broj 14541 (Cijena: 0,52 EUR sa uračunatim PDV-om).

Hrvatska: Poruka se šalje na broj 666777 (Cijena: 0,49 EUR sa uračunatim PDV-om).

Sjeverna Makedonija: Poruka se šalje na broj 145333 (Cijena: 19 MKD sa uračunatim PDV-om).

Da bi takmičenje bilo regularno, produkcija je izdala jedno vrlo važno upozorenje za sve glasače. Sa jednog broja telefona moguće je poslati najviše 20 poruka za svakog kandidata po krugu