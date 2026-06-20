Jelisaveta vratila djevojačko prezime: Potvrdila razvod od Miloša Teodosića

Autor:ATV redakcija
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Glumica Jelisaveta Orašanin i košarkaš Miloš Teodosić su se navodno razveli.
O temi razvoda se niko od njih dvoje nije oglašavao, a glumica je sada sa svog Instagram profila izbrisala prezime Teodosić koje je stajalo uz njeno Orašanin.
Naime, Jelisaveta je na svom Instagramu bila potpisana kao Jelisaveta Orašanin Teodosić, a sada joj u opisu profila stoji samo djevojačko prezime.
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Ona je navodno nakon razvoda od Teodosića započela vezi sa kolegom Pavlom Mensurom, koji je 11 godina mlađi od nje.
- Jelisaveta Orašanin i Mensur se više ne kriju, svi iz njihovih krugova znaju da su zajedno. Prije neki dan su iskoristili lijepo vrijeme i zagrljeni šetali u Zemunu. Držali su se za ruke, smijali i nisu marili za to da li će ih neko prepoznati ili uslikati – otkrio je izvor za Blic.
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