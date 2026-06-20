Logo

Jelisaveta vratila djevojačko prezime: Potvrdila razvod od Miloša Teodosića

Autor:

ATV redakcija
20.06.2026 15:40

Komentari:

0
Јелисавета вратила дјевојачко презиме: Потврдила развод од Милоша Теодосића

Glumica Jelisaveta Orašanin i košarkaš Miloš Teodosić su se navodno razveli.

O temi razvoda se niko od njih dvoje nije oglašavao, a glumica je sada sa svog Instagram profila izbrisala prezime Teodosić koje je stajalo uz njeno Orašanin.

Naime, Jelisaveta je na svom Instagramu bila potpisana kao Jelisaveta Orašanin Teodosić, a sada joj u opisu profila stoji samo djevojačko prezime.

Пециво

Zdravlje

Doktori upozorili: Ova hrana može dovesti do pojave karcinoma

Ona je navodno nakon razvoda od Teodosića započela vezi sa kolegom Pavlom Mensurom, koji je 11 godina mlađi od nje.

- Jelisaveta Orašanin i Mensur se više ne kriju, svi iz njihovih krugova znaju da su zajedno. Prije neki dan su iskoristili lijepo vrijeme i zagrljeni šetali u Zemunu. Držali su se za ruke, smijali i nisu marili za to da li će ih neko prepoznati ili uslikati – otkrio je izvor za Blic.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Jelisaveta Orašanin

Razvod Jelisaveta i Teodosić

Miloš Teodosić

glumica

Razvod braka

Komentari (0)

Pročitajte više

Бранко Шуман у 80. години јаше коње

Društvo

Priča o posljednjem kauboju Balkana: Ima skoro 80, ali i dalje jaše

1 h

0
Преминуо легендарни режисер серије ''Пријатељи''

Kultura

Preminuo legendarni režiser serije ''Prijatelji''

2 h

0
Млади пар дијели њежни тренутак напољу у бујном, мирном пејзажу.

Ljubav i seks

Kako sačuvati ljubav i brak kada dođu djeca?

3 h

0
Змија у плафону сакривена.

Svijet

Scena kao iz horor filma: Mislili su da je kvar, a onda su iz plafona izvukli ovo

3 h

0

Više iz rubrike

фронтмен бенда С.А.Р.С Жарко Ковачевић

Scena

Žarko Kovačević za ATV: Kako je S.A.R.S. postao saundtrek jedne generacije

4 h

0
Пјевач Магла бенда Владан Савић

Scena

Pogoršano zdravstveno stanje Vladan Savić: Hitno se oglasio Magla bend

18 h

0
Драган Стојковић Босанац

Scena

Doktor mi je rekao da imam još 3 godine života: Bosanac progovorio o dijagnozi

1 d

0
Српски јутјубер

Scena

"Zajedno smo vukli kokain!" Poznati jutjuber javno optužio Baku Praseta za korišćenje narkotika

1 d

0

  • Najnovije

16

56

Za ova tri znaka slijedi veliki preokret: Sve će im ići od ruke

16

39

Kako ukoniti pesticide sa voća i povrća?

16

38

Dodik: Pukovnik Matović ostavio dubok trag u Vojsci Republike Srpske

16

30

Tri osobe poginule u stravičnoj nesreći kod Banjaluke

16

20

Tinejdžer (16) poginuo u sudaru, njegov vršnjak povrijeđen

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima