Preminuo legendarni režiser serije ''Prijatelji''

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Džejms Barouz, poznat kao režiser više od hiljadu epizoda klasičnih televizijskih komedija “Prijatelji”, “Vil i Grejs”, “Taksi” i mnogih drugih, preminuo je danas u 85. godini u Los Anđelesu, potvrdila je porodica.
Kako su naveli, Barouz je preminuo u porodičnoj kući, mirno, okružen članovima porodice”, prenosi “Asošijejted pres”.
Ljubav i seks
Kako sačuvati ljubav i brak kada dođu djeca?
Barouz je čitavu karijeru proveo kao režiser, specijalizujući se za situacione komedije.
U televizijskoj industriji počeo je da radi 1974. godine režirajući seriju “Kafić `Živjeli`”, a kasnije i brojne epizode hit-serija kao što su “Vil i Grejs”, “Frejžer”, “Prijatelji”, kao i pilot-epizode serija “Dva i po muškarca” i “Teorija velikog praska”.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
3 h0
Region
3 h0
Zanimljivosti
3 h0
Region
4 h0
Kultura
1 d0
Kultura
2 d0
Kultura
2 d0
Kultura
3 d0
Najnovije
16
56
16
39
16
38
16
30
16
20
Trenutno na programu