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Preminuo legendarni režiser serije ''Prijatelji''

Autor:

ATV redakcija
20.06.2026 14:20

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Преминуо легендарни режисер серије ''Пријатељи''
Foto: Pixabay

Džejms Barouz, poznat kao režiser više od hiljadu epizoda klasičnih televizijskih komedija “Prijatelji”, “Vil i Grejs”, “Taksi” i mnogih drugih, preminuo je danas u 85. godini u Los Anđelesu, potvrdila je porodica.

Kako su naveli, Barouz je preminuo u porodičnoj kući, mirno, okružen članovima porodice”, prenosi “Asošijejted pres”.

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Barouz je čitavu karijeru proveo kao režiser, specijalizujući se za situacione komedije.

U televizijskoj industriji počeo je da radi 1974. godine režirajući seriju “Kafić `Živjeli`”, a kasnije i brojne epizode hit-serija kao što su “Vil i Grejs”, “Frejžer”, “Prijatelji”, kao i pilot-epizode serija “Dva i po muškarca” i “Teorija velikog praska”.

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Tagovi :

preminuo Džejms Barouz

serija Prijatelji

Los Anđeles

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