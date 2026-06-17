Posljednji Apač iz Banjaluke je tu i dalje: Sjećate li se Želimira Šarića

Generacije Titovih pionira odrastale su šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog vijeka uz kultne filmove "Vinetu".

Ali, malo je njih znalo da su u tom svjetskom megahitu glumila i dvojica Banjalučana: Želimir Šarić i Husein Čokić.

Na ta vremena su se nedavno podsjetili ljubitelji ovih filmova iz nekoliko evropskih država, okupljeni u grupu “Vinetu nostalgija”. Na tradicionalnom susretu u Starigradu kod Zadra Želimir Šarić je bio prava zvijezda.

Dijelio je autograme, potpisivao fotografije, knjige i plakate i prepričavao anegdote iz mladosti.

Želimir Šarić

Nažalost, Husein Čokić, glumac koji je sa njim u filmu “Vinetu” dijelio set, preminuo je u aprilu ove godine.

A Želimir Šarić, koji je glumio posljednjeg Apači ratnika, javnosti je poznatiji kao radijski i TV voditelj i novinar. Stariji Banjalučani pamte kako je vodio dnevnike na Radio Banjaluci, zajedno sa Jadrankom Mudrenović, a potom i TV dnevnike na Televiziji Sarajevo.

U penzionerskim danima Želimir je bio – moreplovac. Preplovio je Mediteran i Atlantik, uživajući u mirnom moru, nakon stresnih godina u medijima.

A kako se našao na filmu? Pa, bio je mlad, zgodan, fizički prespreman i – znatiželjan. I našao se u pravo vrijeme na pravom mjestu.

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Tada 18- godišnjeg gimnazijalca, rođenog u Zadru, filmaši su zapazili kada su snimali u Starigradu.

"Prvo su me angažovali kao kaskadera i statistu, ali su poslije gledali da budem uvijek negdje blizu glavnih glumaca, pa sam dobio epizodnu ulogu ratnika iz naroda Apači. Vinetu je, dakle, bio moj poglavica", ispričao je Želimir ranije za "Srpskainfo".

Posljednji Apači ratnik je glumio na slapovima Krke, u okolini Dubrovnika i u Popovom Polju kod Trebinja.

Po romanima njemačkog pisca Karla Maja snimljeno 16 filmova o indijanskom poglavici Vinetuu. Ovi filmovi, snimani u Jugoslaviji, bili su izuzetno popularni širom svijeta, a pogotovo u tadašnjoj Zapadnoj Njemačkoj.

"Kad je u jednom filmu Vinetu poginuo, u Njemačkoj su izbili protesti, pa su producenti bili primorani da ožive slavnog poglavicu", prisjeća se Želimir.

O svemu ovom su se ljubitelji “Vinetua” siti ispričali na šestodnevnom druženju u hotelu ”Barba” u Starigradu. Na kraju priče, veselo društvo iz Austrije, Njemačke, BiH i Hrvatske fotografisalo se za uspomenu i dugo sjećanje na rijeci Zrmanji.

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Bio je to 7. susret grupe “Vinetu nostalgija”.

Prije dvije godine na ovom bajkovitom mjestu na obroncima Velebita Želimir Šarić i i Ivica Zdravković, njemački glumac porijeklom iz Prokuplja, snimali su dokumentarac o kultnim vesternima, snimanim prije šest decenija.

A sve te susrete i doživljaje je zabilježio je banjalučki fotograf Slobodan Rašić Bobara.

Dakle, Vinetu je ipak živ!