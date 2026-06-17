Samara iz Kruga preminula u 35. godini: Svijet u šoku zbog tragičnog odlaska zvijezde

Američka glumica Dejvi Čejs, najpoznatija po ulozi Samare Morgan u horor hitu "Krug" i kao glas Lilo u Diznijevom animiranom filmu "Lilo i Stič", preminula je u 35. godini života, prenijeli su američki mediji.

Prema informacijama koje je za "TMZ" potvrdio njen partner Roj Ernandez, glumica je preminula u utorak od posljedica meningitisa i teške infekcije krvi koja je dovela do sepse i ozbiljnih komplikacija.

Ranije ovog mjeseca bila je hospitalizovana u Los Anđelesu zbog teške neuhranjenosti, a njeno zdravstveno stanje ubrzo se naglo pogoršalo.

Karijera obilježena velikim ulogama

Dejvi Čejs stekla je svjetsku slavu početkom 2000-ih godina. Godine 2002. pozajmila je glas glavnoj junakinji animiranog filma "Lilo i Stič", koji je postao jedan od najuspješnijih Diznijevih naslova tog perioda.

Iste godine ostvarila je i jednu od najupečatljivijih horor uloga svoje generacije, tumačeći Samaru Morgan u filmu "Krug", za koju je osvojila MTV nagradu za najboljeg negativca.

🕊️ Exclusive: Daveigh Chase, star of "The Ring" and "Lilo & Stitch," has died at 35.



What we know: https://t.co/SVsUH8bxD2 pic.twitter.com/RgjtfW2LdT — TMZ (@TMZ) June 17, 2026

Pored toga, učestvovala je u engleskoj sinhronizaciji oskarovca "Začarani grad" (eng. "Spirited Away"), a publika je pamti i po ulozi Ronde Volmer u HBO seriji "Big Love".

Teška zdravstvena borba

Nekoliko dana prije njene smrti, Ernandez je pokrenuo humanitarnu kampanju kako bi pomogao glumici tokom liječenja.

U objavi je naveo da su ljekari upozorili kako joj je stanje postalo kritično i da joj možda nije ostalo mnogo vremena.

Vijest o njenoj smrti izazvala je brojne reakcije među fanovima i kolegama, koji se na društvenim mrežama opraštaju od glumice čije su uloge obilježile odrastanje čitave generacije gledalaca.

Iako se posljednjih godina povukla iz centra pažnje, Dejvi Čejs ostavila je značajan trag u filmskoj i televizijskoj industriji, posebno kroz likove koji su postali dio popularne kulture širom svijeta.

(Nezavisne)