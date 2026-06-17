Njemačka policija i tužilaštvo pokrenuli su istragu zbog sumnje na ubistvo nakon što je 40-godišnji muškarac navodno nožem usmrtio svoju 37-godišnju suprugu na javnom d‌ječjem igralištu u mjestu Linden, u saveznoj pokrajini Falačko-Porajnje.

Prema informacijama istražilaca, napad se dogodio u utorak poslijepodne, a žena je od zadobijenih povreda preminula na licu mjesta uprkos brzoj intervenciji hitnih službi.

Njemački mediji navode da su supružnici živjeli odvojeno, a okolnosti koje su dovele do kobnog susreta za sada nisu poznate.

Osumnjičeni završio u bolnici

Nakon napada, osumnjičeni je, prema navodima policije, sebi nanio teške povrede.

Hitno je prevezen u bolnicu, gd‌je je tokom noći podvrgnut operaciji, zbog čega istražioci još nisu mogli da obave detaljan razgovor s njim.

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Policija za sada nije saopštila moguće motive zločina niti precizan tok događaja, naglašavajući da je istraga u ranoj fazi i da se prikupljaju materijalni dokazi i svjedočenja.

Šok i nevjerica među mještanima

Tragedija je izazvala snažne reakcije u lokalnoj zajednici jer se dogodila na mjestu koje svakodnevno koriste d‌jeca i porodice, prenose Nezavisne novine.

Mještani su za njemačke medije izrazili šok i nevjericu zbog brutalnosti događaja u inače mirnoj sredini.

Nadležni organi pozvali su građane koji posjeduju bilo kakve informacije o slučaju da se jave policiji kako bi se rasvijetlile sve okolnosti ovog teškog krivičnog d‌jela.

Iz tužilaštva je najavljeno da će više detalja biti saopšteno nakon što budu utvrđene i potvrđene sve relevantne činjenice, navodi "Fenix".