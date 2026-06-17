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Užas u Njemačkoj: Tijelo d‌jeteta pronađeno u autu

Autor:

ATV
17.06.2026 20:42

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Њемачко полицијско возило на улици.
Foto: Pexels/Niklas Jeromin

Njemačka policija pokrenula je istragu nakon što je u automobilu u gradu Šorndorfu, nedaleko od Štutgarta, pronađeno beživotno tijelo d‌jeteta.

Prema saopštenju policije, dijete je pronađeno oko 14.30 časova u blizini sportskog centra Rems i alpinističkog centra DAV, a uprkos brzoj reakciji hitnih službi nije ga bilo moguće reanimirati.

Za sada nisu objavljeni podaci o uzrastu d‌jeteta niti okolnostima pod kojima je došlo do tragedije.

Čekaju se rezultati istrage

Istražioci trenutno prikupljaju dokaze i utvrđuju sve činjenice vezane za slučaj, dok policija nije iznosila dodatne informacije o mogućim uzrocima smrti.

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Slični slučajevi tokom ljetnih mjeseci često skreću pažnju na opasnosti koje prijete d‌jeci ostavljenoj u zatvorenim vozilima, gd‌je temperatura može veoma brzo dostići životno ugrožavajući nivo.

Grad Šorndorf nalazi se u pokrajini Baden-Virtemberg, oko 30 kilometara istočno od Štutgarta, i ima približno 42.000 stanovnika, prenose Nezavisne.

Više detalja o ovom slučaju očekuje se nakon završetka policijske istrage i obdukcije, navodi "n-tv".

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pronađeno tijelo

Dijete

Njemačka

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