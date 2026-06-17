Zaharova zagmila: Svijet da reaguje!

Autor:ATV
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Moskva najoštrije osuđuje napad Ukrajine na autobus sa djecom iz Bjelorusije i poziva svjetsku zajednicu da reaguje, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
"Najoštrije osuđujemo ovaj gnusni zločin režima Vladimira Zelenskog, koji ih, suprotno svojim licemjernim izjavama o navodnoj posvećenosti zaštiti djece, namjerno dovodi u opasnost i bez oklijevanja, kao što je bio slučaj u Starobeljsku, čini metom planiranih napada ukrajinskih oružanih snaga", navela je Zaharova u saopštenju.
Ona je dodala da je Moskva u direktnom kontaktu sa bjeloruskim Ministarstvom spoljnih poslova povodom napada Kijeva na autobus i da je spremna da pruži Minsku svu neophodnu pomoć.
"Pozivamo međunarodne strukture, nacionalne vlade i svjetsku zajednicu da daju iskrenu ocjenu zločina režima Zelenskog i najoštrije osude ovaj teroristički napad", rekla je Zaharova.
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Ona je dodala da će ćutanje međunarodnih struktura i svjetske zajednice o napadu Ukrajine na autobus sa djecom značiti odobravanje i ohrabrenje kijevskih terorista da počine nove krvave zločine.
Ukrajina je u blizini Brjanska napala autobus sa omladinskom fudbalskom reprezentacijom iz grada Gomelja u Bjelorusiji.
Grupa je putovala na odmor u Gelendžik. Poginula je žena koja je pratila tim, supruga jednog od trenera.
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